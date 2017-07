YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akçakale'de susuz kalan ekili araziler zarar ediyor

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pamuk ve mısır ekili yaklaşık 100 bin dönüm arazi, bir aya yakın süredir devam eden su problemi nedeniyle zarar ediyor.

Sulama kanallarına yeterli seviyede su verilmemesi nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan üretici, sezonun en az zararla atlatılması için soruna acil çözüm bulunmasını istiyor. Akçakale Ziraat Odası Başkanı Hamdi Yılmaz, Suruç Ovası Sulama Projesinin son kısmında yaşanan problem nedeniyle Akçakale'ye bağlı 35 köye ait ekili arazilerin yaklaşık bir aydır susuzluk çektiğini söyledi. Su probleminden pamuk ve mısır ekili 100 bin dönüm arazinin olumsuz etkilendiğini ifade eden Yılmaz, daha önce susuz tarım yapılan bölgede üreticinin, "Suruç Ovası Sulama Projesi ile su gelecek" diye pamuk ekimi yaptığını ve ciddi masraf ettiğini belirtti. Proje kapsamında tüneller kazıldığını, dev borular döşendiğini, göletler yapıldığını ve bu sayede suyun tarlalara kadar geldiğini aktaran Yılmaz, "Su geldi ama çok yetersiz geldi. Şu anda Akçakale ilçemizde 17, 19 ve 20 No'lu kanalların suyu tamamen kesilmiş durumda. DSİ'ye gidiyoruz, 'biz 8 pompayı çalıştırıyoruz' diyorlar. Aksine 4 pompa çalışıyor. Çiftçimiz çok mağdur durumda" dedi.

"Rotasyon sistemi adil olmalı"

Suyun yeterli olmaması nedeniyle rotasyon sistemine geçildiğini, ancak Suruç'un rotasyona girmeyi kabul etmediğini kaydeden Akçakale Ziraat Odası Başkanı Hamdi Yılmaz, "Eğer pompaları çalıştıramıyorlarsa, suyu yeterli veremiyorlarsa rotasyonu her iki tarafa da adil şekilde uygulamaları lazım. Suruç tarafına 3-5 gün su verip, sonra suyu kesip bu bölgeye de aynı şekilde 3-5 gün verirlerse çiftçimiz bu işten en az zararla kurtulabilirler. Çünkü üreticinin zarar edeceği kesin. Üreticimiz şu anda kazançtan vazgeçti, yaptığı masrafı çıkarmanın derdine düştü" diye konuştu.

Bir hafta daha su verilmezse pamuk tamamen yok olur

Pamukta tam koza zamanı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Susuz geçen her gün zarar artıyor. Pamuğa bir hafta, on gün daha su verilememesi durumunda o pamuktan daha bir şey beklemeyelim" dedi.

Susuzluğun etkilediği arazilerden 25-30 bin kişinin geçimini sağladığının altını çizen Yılmaz, üreticinin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olmak üzere tüm devlet yetkililerinden destek beklediklerini kaydetti.

27.07.2017

