YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alaşehir Belediyesi TSM Korosu büyüledi

Alaşehir Belediyesi TSM Korosu büyüledi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen Yaz Konseri'nde izleyenler unutamayacakları bir akşam yaşadı.

TRT İzmir TSM sanatçısı Turgay Kızıltuğ'un yönetiminde sahne alan 50 kişilik koro yaklaşık 30 eser seslendirirken, TRT İzmir ses sanatçısı Güldehen Marmara'nın konuk sanatçı olarak katıldığı konserde izleyenler şarkılara eşlik ederek coştu.

Alaşehir Belediyesi TSM Korosu Yaz Konseri'nde izleyenleri büyüledi. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, Alaşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Seymen, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Alaşehir Meclis Üyeleri katılımıyla gerçekleşen yaz konseri izleyicilerden de tam not aldı.

(SC-Y)



27.07.2017 13:30:42 TSI

NNNN

