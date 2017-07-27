Alaşehir Belediyesi TSM Korosu büyüledi
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MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen Yaz Konseri'nde izleyenler unutamayacakları bir akşam yaşadı.
TRT İzmir TSM sanatçısı Turgay Kızıltuğ'un yönetiminde sahne alan 50 kişilik koro yaklaşık 30 eser seslendirirken, TRT İzmir ses sanatçısı Güldehen Marmara'nın konuk sanatçı olarak katıldığı konserde izleyenler şarkılara eşlik ederek coştu.
Alaşehir Belediyesi TSM Korosu Yaz Konseri'nde izleyenleri büyüledi. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında gerçekleşen etkinliğe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, Alaşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Seymen, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Alaşehir Meclis Üyeleri katılımıyla gerçekleşen yaz konseri izleyicilerden de tam not aldı.
(SC-Y)
27.07.2017 13:30:42 TSI
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