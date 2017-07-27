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Salihli'de yol asfaltlama çalışması



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi, şehir merkezinde başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çeşitli nedenlerden dolayı yıpranan ve bozulan yolları, ilçe genelinde yürüttüğü yol bakım çalışmaları ile yenilemeye devam eden Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Avar Caddesi ile Kurudere Caddesi arasında kalan alt Fevzipaşa Caddesini baştan sona asfaltlıyor. Ulaşımı rahatlatacak olan çalışma kapsamında 2 bin metrekarelik asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Şehrin önemli noktaları ile trafik yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklarda çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Alt Fevzipaşa Caddemizde yıpranan mevcut yolda kazım çalışması yaparak, düzeltilen ve yenilenen zemine sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda caddelerimiz ve sokaklarımızdaki yollar yenileniyor. Şehir merkezinde sürdürdüğümüz sıcak asfalt çalışmalarımıza 2017 asfalt programı dahilinde devam edeceğiz" dedi.

(BA-SC)



27.07.2017 13:31:31 TSI

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