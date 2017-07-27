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Menteşe katı atık çöp deponi tesisi açıldı

- Menteşe Katı Atık Çöp Deponi tesisinin açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla ilinin beşte birinin çöpünün toplandığı Bodrum'da çağdaş bir katı atık çöp deponi tesisi yapmak için belirledikleri alanların kabul edilmediğini söyledi.



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Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde yaklaşık 7 milyon TL'ye yapımı tamamlanan, Ula, Menteşe, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinin çöplerinin ayrıştırılacağı Menteşe Katı Atık Çöp Deponi tesisinin açılışı yapıldı. Düzenlenen törene Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP Milletvekili Umut Oran, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı ve ilçe belediye başkanları katıldı.

21 yıl ömrü var

2015 yılının Ekim ayında ihalesi yapılan Menteşe Katı Atık Deponi Tesisi 6 milyon 858 bin 739 liraya malolurken, dört ilçeden günlük 200 ton çöpün tesise gelmesi bekleniyor. Muğla Büyükşehir Belediye Çevre Koruma Daire Başkanı Aylin Giray, Muğla'daki atık yönetimi, hafriyat atıklarının yönetimi, denizi kirliliği, hava kirliliği ve su kirliliğinin önlenmesi için tesisler kurmak, çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmenin başlıca görevleri olduğunu söyledi. Giray, "İçinde bulunduğumuz tesis, Ula, Menteşe, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerimize hizmet verecek düzenli depolama tesisidir. Tesis ile ilgili çalışmalar 2006 yılında 4 ilçe ve belde belediyelerin oluşturduğu MUKAT-1 Belediyeler Birliği'nin kurulması ile başlamış, arazi tahsisi alınmış, proje ve ÇED onayları alınmış durumdaydı. Fakat ardından Muğla'nın Büyükşehir olmasının ardından proje değişikliği yaparak projeyi 2015 yılının Ekim ayında ihale yaptık. Toplum proje alanı 777 bin 435 m2'dir. Projede 140 bin m2 depolama alanı 1 milyon 341 bin m3 depolama hacmi ile beraber dört ilçemizin atıklarının 21 yıl boyunca bertaraf edileceği dört lotton oluşmaktadır proje. Birinci lot alanının kullanım ömrü 6 yıldır. Günde ortalama 200 ton çöp gelmesi beklenmektedir. Lot içinde biriken metan gazlarının düzenli bir şekilde depolanarak elektrik enerjisine çevrilmesini sağlamak önem arz etmektedir" dedi.

Başkan Gürün: "Bodrum'u vahşi depolamadan kurtarmalıyız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Fethiye'de yetersiz olan katı atık depolama tesisinin iyileştirildiğini ve önümüzdeki günlerde onu da hizmete açacaklarını söyledi. Başkan Gürün, Ula, Menteşe, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinin geçmişte vahşi depolama yaptığı belirterek, "Bu ne bize, ne de Muğla'ya yakışan bir durumdu. Çok şükür bugün bu tesisin açılışını yapıyoruz. Gerdanlığın iki halkası daha var. Milas ve Bodrum. Milas ihale edildi ve inşaatı başladı. İnşallah bir sorun çıkmazsa 10 ay sonra açılışını yapacağız. En büyük halka, gerdanlığın ana halkası Bodrum. Çünkü Bodrum Muğla'nın çöpünün beşte birini tek başına üretiyor. Ama maalesef üzülerek söylemem gerekiyor, bütün izinleri alarak ihale yapmış olmamıza rağmen çeşitli süreçler ihaleyi iptal etmek mecburiyetinde bıraktı. Yeni iki alan teklifimiz maalesef kurumlar tarafından uygun görülmedi. Ama Muğla'nın yüzde 68'i orman ve bu alanlar içerisinde yapılması hukuki olarak gerekli. Muğla'da en büyük çöpü üreten ilçemizde çağdaş bir çöp deponi alanı yapmak için imkân bulamıyoruz. Bunu hep beraber sayın valimiz ile birlikte tekrar değerlendireceğiz ve süratle Bodrum'un da vahşi depolamadan kurtarılıp her yaz misafirlerimiz geldiğinde çöp yangınlarından kurtulup, Bodrum'a yakışan çağdaş bir çöp deponi alanı umuyorum en kısa zamanda başlar ve bitiririz" dedi.

Çöpten enerji üretilecek

Tabi bu tesislerin işletilmesi de önemli. Onun için de entegre bir sistem ile yaptığımız ihale ile bütün bu çöplerden yeniden kazanım, ayrıştırma ve doğal olarak oluşan metan gazını enerji olarak kullanarak elektrik enerjisi elde etme sistemini ihale ettik. O da devreye giriyor. Yani ideal olarak çevre açısından çöpün nasıl toplanması ve işlenmesi ve pozitif olarak değerlendirilmesi ile ilgili bütün sistem böylece kurulmuş oluyor" dedi.

Muğla Valisi Esengül Civelek söz konusu atıkların usulüne uygun bir şekilde bertaraf edilmemesinin ciddi bir çevre sorunu, ciddi bir halk sağlığı sorunu yarattığını söyledi. Vali Civelek, "Günümüzde yaşanabilir bir dünya, temiz biri çevre için çevreyi korumaya yönelik yatırımlar, katı atık yönetim her geçen gün büyük önem kazanmaktadır. Katı atık yönetimi Belediyelerimiz için bir zorunluluk haline gelmiştir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız da katı atık toplama, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve nihai kullanım konusunda ilimizde çok önemli bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışmanın başarılı bir şekilde yürütüleceğine olan inancım da tamdır" dedi.

Konuşmaların ardından Vali ve diğer protokol üyelerinin katılımı ile Menteşe Katı Atık Çöp Deponi tesisinin açılışı yapıldı.

(BT)



27.07.2017 13:34:22 TSI

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