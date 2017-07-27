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Şahinbey'de 5 yılda 100 bin kişi su sporlarıyla tanıştı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi tarafından 2012 yılında Gaziantep ve Türk sporuna kazandırılan Alleben Yüzme Havuzlarında 5 yılda 100 bini aşkın kişi su sporlarıyla tanıştı.

Şahinbey ilçesinde 7'den 77'e herkesin 365 gün faydalandığı tesislerden 4 farklı su sporları branşında Ay-Yıldızlı forma ile Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında dereceler elde ederek, ülkeye ve bölgeye milli gurur yaşatan sporcular yetişti. Yıl içerisinde 20'yi aşkın mahalli, bölgesel ve ulusal organizasyona başarıyla imza atan Alleben Yüzme Havuzlarında geleneksel hale getirilen ve bu yıl uluslararası standartlarda gerçekleştirilecek olan Geleneksel Alleben Su Oyunları organizasyon yapısıyla Türk sporuna model oldu. Türkiye'nin bir çok farklı ilinden her yıl binlerce sporcuyu misafir eden Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu, teknik özelikleriyle de misafirlerinin beğenisini kazanıyor. Şehrin en gözde losyonunda yer alan 9 bin metrekare üzerine kurulu tesis, bin 50 kişilik tribün kapasitesi ve yarı olimpik standartlarda ana havuzu, çocuk havuzu ile yüzme, su topu, su altı sporları ve özel sporcular branşlarında etkin faaliyetlerini hız kesemeden sürdürüyor.

Terapi havuzu ile engeller aşıldı

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu projesinde özel olarak tasarlanan ve tesisin faaliyete geçtiği ilk günden bu yana engelli vatandaşların ve dezavantajlı çocukların uzman eğitmenler eşliğinde özel çalışmalara tabi tutularak ücretsiz olarak faydalandıkları tesiste gerçekleştirilen periyodik eğitimler, katılımcıların su terapisiyle hayata tutunmalarını sağlıyor. Engelli terapi havuzunda düzenli olarak eğitim gören ve bu eğitimlerin sonucunda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenlediği Türkiye Şampiyonlarında birçok derece elde etmiş sporcuyu bünyesinde barından tesisten bu güne kadar 800'ü aşkın engelli vatandaş faydalandı.

Allebenden özel başarılar

Alleben Yüzme Havuzu Engelli Terapi Merkezinde gerçekleştirilen çalışmalara düzenli olarak katılan özel sporcular, bir yandan sosyal hayata tutunurken bir diğer yandan da elde ettikleri sportif başarılarla sporcu kimliklerine kavuşarak ailelerine ve su sporları camiasına büyük gururlar yaşattı. 2015-2016 sezonunda Türkiye genelindeki kulüplerin katılımı ile gerçekleştirilen Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'na 6 sporcu ile katılan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, yarışlar sonrasında yüzücülerinin 21 kez ödül kürsüsüne çıkmasının haklı gururunu yaşadı. 54 spor kulübünden 255 sporcunun yarıştığı şampiyonada 11 kez 1.'lik, 7 kez 2.'lik ve 3 kez 3.'lük madalyası kazanan yeşil- siyahlı sporcular, önemli bir başarıya imza attı. Devam etmekte olan 2016-2017 sezonunda ise Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından 16-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Alanya bölge elemesine 8 özel sporcusu ile katılan Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübü, 11 Altın, 7 Gümüş ve 3 Bronz madalya ile şehre döndü.

18-20 Nisan tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasına 5 özel sporcu ile katılan Yeşil-Siyahlı kulüp, bu mecrada da büyük bir başarıya imza attı. Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübü özel sporcusu İlayda Ferik, 400 metre serbest yüzmede Türkiye birincisi olurken, Emine Baskın ise 200 metre serbest yüzmede Türkiye ikincisi oldu.

(SD-Y)



27.07.2017 13:34:52 TSI

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