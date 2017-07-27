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Batman'da hırsızlık zanlısı 7 kişi gözaltına alındı



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da çeşitli tarihlerde evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batman'da çeşitlik tarihlerde yapılan evden hırsızlık olaylarını aydınlatmak için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrasında hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 6'sı yaşı küçük olmak üzere 7 şüpheli şahsı gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar adli mercilere sevk edildi.

(MŞY-MP-Y)



27.07.2017 13:36:00 TSI

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