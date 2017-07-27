YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Karamercan: "Vergi ve prim borçları ödemesini ihmal etmeyin"

Başkan Karamercan: "Vergi ve prim borçları ödemesini ihmal etmeyin"



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, devletin çıkardığı af yasası ile vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ilk ödemelerin yapılması gerektiğini hatırlatarak esnaf ve sanatkarları uyardı.

Vergi ve prim affı için başvuruların 30 Haziran'da sona erdiğini hatırlatan KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, yapılandırma başvurusu için vergi dairelerine 1 milyon 892 bin, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ise 343 bin kişinin başvurduğunu belirtti. Af yasasıyla birlikte toplamda 19 milyar liralık kamu alacağının yapılandırılmış olduğunu belirten Başkan Karamercan, yapılandırmaların ilk taksitinin 31 Temmuz 2017 gününe kadar yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Karamercan, "Devletimiz esnaf ve sanatkarımıza ve tüm mükellef vatandaşlarımıza vergi ve sigorta primlerini borçlandırma ve bunu da taksitle ödeme imkanı sundu. Bu güzel imkanı bizlere sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanlarımıza ve emeği geçen tüm devlet yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hakkınız kaybolmasın!"

30 Haziran'da vergi ve prim affı için başvuran vatandaşların, esnaf ve sanatkarların yapılandırma ödemelerini aksatmamaları tavsiyesinde bulunan Başkan Karamercan, ödemelerin zamanında yapılmasının önemine değinerek, "Taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde hak yanacak. Ayrıca, ilk iki taksiti süresinde ödeyenler de bir takvim yılında ikiden fazla taksiti ödemezse hak yine yanacak. Taksitler devam ederken, sigorta primlerini 2 aydan fazla geciktiren ya da eksik ödeyen de hakkını kaybedecek" şeklinde konuştu.

Başkan Karamercan, SGK prim borçları için ilk taksitin 31 Ağustos'a kadar, diğer taksitlerin de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödeneceğine dikkat çekti. Karamercan, "Peşin ödemeyi seçenler için son tarih 31 Ağustos. Başvuru sırasında borcunu taksitler halinde ödeyeceğini beyan edenler, isterlerse yapılandırılan borcun tamamını ilk taksit süresi içinde kapatabilecek. Bu durumda taksit farkı olmayacak. Tüm esnaf ve sanatkar kardeşlerime, vatandaşlarıma sizlerin aracılığıyla sesleniyorum, devletimizin sağladığı bu taksit ve ödeme kolaylığından mutlaka yararlansınlar ve borçlarını ödesinler" diye konuştu.

(İHA-FM-Y)



27.07.2017 13:36:38 TSI

NNNN

