ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Karamercan: "Vergi ve prim borçları ödemesini ihmal etmeyin"

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:34
Başkan Karamercan: "Vergi ve prim borçları ödemesini ihmal etmeyin"
Başkan Karamercan: "Vergi ve prim borçları ödemesini ihmal etmeyin"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, devletin çıkardığı af yasası ile vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ilk ödemelerin yapılması gerektiğini hatırlatarak esnaf ve sanatkarları uyardı.
Vergi ve prim affı için başvuruların 30 Haziran'da sona erdiğini hatırlatan KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, yapılandırma başvurusu için vergi dairelerine 1 milyon 892 bin, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ise 343 bin kişinin başvurduğunu belirtti. Af yasasıyla birlikte toplamda 19 milyar liralık kamu alacağının yapılandırılmış olduğunu belirten Başkan Karamercan, yapılandırmaların ilk taksitinin 31 Temmuz 2017 gününe kadar yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Karamercan, "Devletimiz esnaf ve sanatkarımıza ve tüm mükellef vatandaşlarımıza vergi ve sigorta primlerini borçlandırma ve bunu da taksitle ödeme imkanı sundu. Bu güzel imkanı bizlere sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanlarımıza ve emeği geçen tüm devlet yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
"Hakkınız kaybolmasın!"
30 Haziran'da vergi ve prim affı için başvuran vatandaşların, esnaf ve sanatkarların yapılandırma ödemelerini aksatmamaları tavsiyesinde bulunan Başkan Karamercan, ödemelerin zamanında yapılmasının önemine değinerek, "Taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde hak yanacak. Ayrıca, ilk iki taksiti süresinde ödeyenler de bir takvim yılında ikiden fazla taksiti ödemezse hak yine yanacak. Taksitler devam ederken, sigorta primlerini 2 aydan fazla geciktiren ya da eksik ödeyen de hakkını kaybedecek" şeklinde konuştu.
Başkan Karamercan, SGK prim borçları için ilk taksitin 31 Ağustos'a kadar, diğer taksitlerin de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödeneceğine dikkat çekti. Karamercan, "Peşin ödemeyi seçenler için son tarih 31 Ağustos. Başvuru sırasında borcunu taksitler halinde ödeyeceğini beyan edenler, isterlerse yapılandırılan borcun tamamını ilk taksit süresi içinde kapatabilecek. Bu durumda taksit farkı olmayacak. Tüm esnaf ve sanatkar kardeşlerime, vatandaşlarıma sizlerin aracılığıyla sesleniyorum, devletimizin sağladığı bu taksit ve ödeme kolaylığından mutlaka yararlansınlar ve borçlarını ödesinler" diye konuştu.
(İHA-FM-Y)

27.07.2017 13:36:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Genç KOMEK'te 15 Temmuz bilinci aşılanıyor
YEREL

GENÇ KOMEK'TE 15 TEMMUZ BİLİNCİ AŞILANIYOR
Ereğli'de fen işleri ekipleri şehrin her yerinde
YEREL

EREĞLİ'DE FEN İŞLERİ EKİPLERİ ŞEHRİN HER YERİNDE
Başkan Tutal ve DSİ heyeti Kuğulu Göleti'nde incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN TUTAL VE DSİ HEYETİ KUĞULU GÖLETİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Konya'da bütün mezarlıklara Büyükşehir eli değdi
YEREL

KONYA'DA BÜTÜN MEZARLIKLARA BÜYÜKŞEHİR ELİ DEĞDİ
DSİ heyeti Beyşehir'de incelemelerde bulundu
YEREL

DSİ HEYETİ BEYŞEHİR'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Mustafa Kalaycı: &quot;İsrail, Harem-i Şerif'ten derhâl elini çekmeli&quot;
YEREL

MUSTAFA KALAYCI: "İSRAİL, HAREM-İ ŞERİF'TEN DERHÂL ELİNİ ÇEKMELİ"
Tarihe yolcuğun 2. etap turları başladı
YEREL

TARİHE YOLCUĞUN 2. ETAP TURLARI BAŞLADI
Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi aile kurumuna destek oluyor
YEREL

ALTUNCAN HATUN AİLE YAŞAM MERKEZİ AİLE KURUMUNA DESTEK OLUYOR
Kulu'da yeni kimlik kartı müracaatı yoğunluğu
YEREL

KULU'DA YENİ KİMLİK KARTI MÜRACAATI YOĞUNLUĞU
Başkan Arat, 6. Olağan Kongre sürecini değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN ARAT, 6. OLAĞAN KONGRE SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ
Konya protokolü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL

KONYA PROTOKOLÜ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Selçuk'ta küçükbaş hayvan hastanesinin temeli atıldı
YEREL

SELÇUK'TA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HASTANESİNİN TEMELİ ATILDI
Konya'da engelleri kaldıran yollar yapılıyor
YEREL

KONYA'DA ENGELLERİ KALDIRAN YOLLAR YAPILIYOR
Başarılı kadın kursiyerler İtalya gezisi ile ödüllendirildi
YEREL

BAŞARILI KADIN KURSİYERLER İTALYA GEZİSİ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Meram'da yol genişletme çalışmaları sürüyor
YEREL

MERAM'DA YOL GENİŞLETME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Beyşehir'de yollar baskı beton konforuyla tanışıyor
YEREL

BEYŞEHİR'DE YOLLAR BASKI BETON KONFORUYLA TANIŞIYOR