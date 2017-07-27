Gökırmak Mahallesi sosyal tesis binasına kavuşuyor
(Fotoğraflı)
Akif Doğan
KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi ve Gökırmak Mahallesi Muhtarlığı'nın ortaklaşa olarak yapımına geçtiğimiz yıl başladığı sosyal tesis binasında sona gelindi.
Mahalle sakinlerinin, toplu yemek, düğün, kına ve toplantı gibi programlarını yapabilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl temeli atılan sosyal tesis binası 2 katlı olarak tamamlanma aşamasına geldi. Binada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, mahalle muhtarı Ahmet Yüksel'den çalışmalar hakkında bilgi alarak kısa süre sonra hizmete açılacak olan sosyal tesisin Gökırmak Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını diledi.
(Vİ-AY)
27.07.2017 13:36:39 TSI
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