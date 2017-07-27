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Melikgazi Belediyesi Uygulayıcı, Öncü ve Bilinçlendirici



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2017 yılının Başbakanlık Genelgesi ile Türk Dili Yılı ilan edilmesinin Türk dili adına oldukça sevindirici olduğunu belirterek, "Türk Dili Yılı ilan edilmesine gösterilen bu hassasiyet bütün kamu ve özel kurumları tarafından da ciddiyet ile değerlendirilmelidir. Çünkü toplumsal bilincin, özenin ve duyarlığının artması ile bu genelge amacına ulaşacaktır" dedi.

Dünyanın en köklü dillerinden biri olan Türkçenin gündelik kullanımında her kişiye, her kuruma ve özelikle kamu kurumlarına büyük görevler düştüğünü belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, genelgenin amacına ulaşabilmesi için yerel yönetimler dahil bütün kurum ve kuruluşlarca, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organlarının dilimizi doğru ve yerinde kullanımı konusun da gerekli dikkat ve özeni göstermeleri ve yapılacak çalışmalarda etkin bir şekilde uygulanmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

2017/9 Başbakanlık genelgesinin Belediyeleri iki yönlü ilgilendirdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, belediyelerin kültür hizmetleri kapsamında toplantı, yarışma, farkındalık oluşturma gibi etkinliklerin yapılması yanında belediye iç ve dış yazışmalarında Türk Dilini doğru ve yerinde kullanımına örnek olacağının önemini vurguladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Meclisinin 20 yıl önce ev, bina ve işyerlerinde Türkçe Dili Kullanımı konusunda tavsiye kararı alındını sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



27.07.2017 13:38:02 TSI

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