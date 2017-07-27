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TESOB'un düzenlediği eğitime katılan şoför sayısı 6 bine ulaştı



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TRABZON (İHA) - Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından şoförlük mesleğine standart getirmek üzere uygulamaya konulan 'Ticari Taşıt Sürücülerinin Davranış Modellerinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 4. dönem eğitimleri başladı.

TESOB Başkanı Metin Kara, eğitimlerin yapıldığı sınıfları ziyaret ederek şoförlerle görüştü, dersleri dinledi. Başkan Kara, burada yaptığı konuşmada, projenin başlangıcından itibaren yaklaşık 1 buçuk yıllık süre geçtiğini hatırlatarak, "Bu projeyle birlikte şoförlük mesleğine bir standart getirilmesi, sürücülerimizin mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, sürücülerimizin daha kaliteli, yolcu memnuniyeti odaklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermesi, kayıt dışı istihdamın engellenerek, şoför esnafımızla ilgili olarak güncel bir veri tabanı oluşturulmasını amaçladık. Eğitim sonucunda Ticari Taşıt Sürücü Kartı alacak olan şoförlerimiz, her yıl bu kartı yeniden onaylattıracak. 5 yılda bir de eğitim programı tekrarlanacak" dedi.

Başkan Kara, projenin en önemli ayağı olarak gördükleri denetimlerin de 9 Mayıs 2017 tarihi itibariyle başladığını belirterek, "TESOB, Emniyet ve Jandarma ekipleri, Ticari Taşıt Sürücüsü Tanıtma Kartı denetimlerini yapıyor. Bu kartı taşımayanlar dolmuş, servis aracı ve taksi gibi ticari taşıtları kullanamayacak. Kullananlar ve o aracın sahibi hakkında yasal işlem başlatılıyor. Servis şoförleri artık belediyeden güzergah belgesini bu kart olmadan alamayacak. Tüm şoför esnafımızın ileride zorluk yaşamamaları için bir an önce eğitim programına katılması ve tanıtma kartlarını alması gerekiyor. Şoför esnafımızın kendi mesleklerine standart getirilmesini sağlayan bu projeye verdiği destek ve katılımdan dolayı memnunuz. 4. dönemle birlikte eğitimlerimize katılan şoför sayımız 6 bine ulaştı" şeklinde konuştu.

Eğitim programı kapsamında ticari taşıt sürücülerine iletişim teknikleri, stres ve öfke yönetimi, İngilizce, Arapça, İlkyardım ve trafik dersleri veriliyor. İki gün süreyle toplam 12 saat eğitim alan şoförler, sınavda başarılı olmaları halinde Ticari Taşıt Sürücü Kartı almaya hak kazanıyor.

(OK-ÖS-Y)



27.07.2017 13:44:47 TSI

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