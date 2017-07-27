ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mustafa Kalaycı: "İsrail, Harem-i Şerif'ten derhâl elini çekmeli"

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:47
Mustafa Kalaycı: "İsrail, Harem-i Şerif'ten derhâl elini çekmeli"

KONYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı, İsrail'in Harem-i Şerif'ten derhâl elini çekmesi gerektiğini söyledi.
TBMM'de görüşülen 492 sıra sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçTüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi'nin ikinci bölümü üzerine söz alarak konuşan Mustafa Kalaycı, İsrail'in barbarca hareket ettiğini dile getirdi.
Kalaycı, "Bugünlerde Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar tüm Müslümanların içini sızlatmaktadır. Kudüs uzun zamandır mahzundur. İlk kıblegâhımız Mescid-i Aksa yaralıdır. Peygamberler diyarında her geçen gün, müminlerin birliği, beraberliği, en kutsal değerleri hedef alınmaktadır. Masum insanlar acımasızca katledilmektedir. Müslümanların kendi camilerinde ibadet etmeleri zalimce ve barbarca engellenmektedir. Unutulmamalıdır ki bir mabedi ibadete kapatmanın, engellemenin hiçbir hukuki gerekçesi, hiçbir dinî dayanağı, hiçbir insani yönü olamaz. Mescid-i Aksa bütün Müslümanların namusudur. Harem-i Şerif tüm Müslümanların şeref nişanesi, kutsiyeti çok yüksek bir ibadethanesidir. Mirac'a şahitlik eden, maddi mesafeye rağmen manen hepimizin kalbinde var olan kutlu mekândır. İsrail, musallat olduğu Harem-i Şerif'ten derhâl elini çekmelidir. Kutsallarımıza hürmet etmeli, Filistinli kardeşlerimizin hayat ve varlık haklarını öğütmekten vazgeçmelidir. Uluslararası toplum, Kudüs'teki suikastı durdurmalı, daha büyük felaketlerin önüne geçmelidir. Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara karşı yapılan düşmanca tutumu, mütecaviz ve zalimce muameleleri şiddetle ve nefretle kınıyorum" dedi.
(İP-Y)

27.07.2017 13:49:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Genç KOMEK'te 15 Temmuz bilinci aşılanıyor
YEREL

GENÇ KOMEK'TE 15 TEMMUZ BİLİNCİ AŞILANIYOR
Ereğli'de fen işleri ekipleri şehrin her yerinde
YEREL

EREĞLİ'DE FEN İŞLERİ EKİPLERİ ŞEHRİN HER YERİNDE
Başkan Tutal ve DSİ heyeti Kuğulu Göleti'nde incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN TUTAL VE DSİ HEYETİ KUĞULU GÖLETİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Konya'da bütün mezarlıklara Büyükşehir eli değdi
YEREL

KONYA'DA BÜTÜN MEZARLIKLARA BÜYÜKŞEHİR ELİ DEĞDİ
DSİ heyeti Beyşehir'de incelemelerde bulundu
YEREL

DSİ HEYETİ BEYŞEHİR'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Başkan Karamercan: &quot;Vergi ve prim borçları ödemesini ihmal etmeyin&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAMERCAN: "VERGİ VE PRİM BORÇLARI ÖDEMESİNİ İHMAL ETMEYİN"
Tarihe yolcuğun 2. etap turları başladı
YEREL

TARİHE YOLCUĞUN 2. ETAP TURLARI BAŞLADI
Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi aile kurumuna destek oluyor
YEREL

ALTUNCAN HATUN AİLE YAŞAM MERKEZİ AİLE KURUMUNA DESTEK OLUYOR
Kulu'da yeni kimlik kartı müracaatı yoğunluğu
YEREL

KULU'DA YENİ KİMLİK KARTI MÜRACAATI YOĞUNLUĞU
Başkan Arat, 6. Olağan Kongre sürecini değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN ARAT, 6. OLAĞAN KONGRE SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ
Konya protokolü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL

KONYA PROTOKOLÜ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Selçuk'ta küçükbaş hayvan hastanesinin temeli atıldı
YEREL

SELÇUK'TA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HASTANESİNİN TEMELİ ATILDI
Konya'da engelleri kaldıran yollar yapılıyor
YEREL

KONYA'DA ENGELLERİ KALDIRAN YOLLAR YAPILIYOR
Başarılı kadın kursiyerler İtalya gezisi ile ödüllendirildi
YEREL

BAŞARILI KADIN KURSİYERLER İTALYA GEZİSİ İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Meram'da yol genişletme çalışmaları sürüyor
YEREL

MERAM'DA YOL GENİŞLETME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Beyşehir'de yollar baskı beton konforuyla tanışıyor
YEREL

BEYŞEHİR'DE YOLLAR BASKI BETON KONFORUYLA TANIŞIYOR