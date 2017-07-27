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Manisa MAT Bedri Bilge'yi unutmadı



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MANİSA (İHA) - Manisa'da çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak hizmet veren amatör telsizciler ve AFAD gönüllüleri tarafından bu yıl kurulan Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (Manisa MAT), geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Dr. Bedri Bilge'nin anısına 2 gün 3 gece sürecek eğitim kampı düzenleyecek. Etkinliğin önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale getirilmesi amaçlanıyor.

Manisa MAT, Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve UMKE ile 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan Dr. Bedri Bilge anısına, Manisa'daki tüm arama kurtarma ekipleri ve onlarla işbirliğinde sahada çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının da destek verdiği bir afet eğitim kampı düzenliyor. Derneğin ilk genel kurulunu mart ayında yaptıklarını belirten Manisa MAT Başkanı Bahattin Özer, bu yıl ilk kez yaptıkları anma etkinliğini, gelecek yıllarda katılımı da arttırarak geleneksel hale getirmek istediklerini vurguladı.



Bedri Bilge'nin ismi kampa verildi

Spil Dağı Milli Parkı Atalanı mevkisinde yarın başlayacak olan eğitim kampının 2 gece 3 gündüz süreceğini ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Olası bir afette kurumların ve sivil toplum örgütlerinin birbirleriyle daha koordineli bir şekilde çalışması amacıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirmek istedik. Bunu yaparken de Soma maden faciasında ve meydana gelen depremlerde birlikte omuz omuza görev yaptığımız UMKE ve 112 doktoru Dr. Bedri Bilge'yi anmak istedik. Yapacağımız etkinliğe de Dr. Bedri Bilge Afet Eğitim Kampı adını verdik. Eğitim kampına Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü (UMKE), Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Türkiye Dağcılık Federasyonu ile AKUT Manisa ile İHH MAK ile dağ sporuna gönül verenler ile AFAD gönüllüleri ve Manisa MAT üyeleri katılacak."

Manisa MAT dernek başkan yardımcısı Mehmet Kaya ise eğitim kampına katılan kurum ve kuruluşların kendi sorumluluk alanlarındaki konular hakkında sunum eşliğinde bilgiler vereceğini ifade etti.

Kaya, "Eğitimlerimiz gece ve gündüz uygulamalı olarak da devam edecek. Eğitim kampını gelecek yıllarda da düzenleyerek geleneksel hale getirmek arzusundayız. Destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyor, afetsiz günler diliyorum" diye konuştu.

(SC-Y)



27.07.2017 13:50:27 TSI

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