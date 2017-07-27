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27. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali sponsorlarına plaket verildi



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - 27. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivaline destek veren sponsorlar için plaket töreni düzenlendi.

Düzenlenen plaket törenine Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hacıhasanoğlu ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu ve festivale destek verenler katıldı. Plaket töreninde bir konuşma yapan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, sponsorlara katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkan Türkmen, festivalin amaçlarından birinin insanlar arasındaki kaynaşmayı sağlamak olduğunu belirterek, "Kültür aktivitesi olan festivalimiz insanların kaynaşması açısından oldukça önemlidir. Bölgemizin güzellikleri, özellikleri, farklılıkları, kültürel ve tarihi zenginlikleri var. Akçaabat'ta horon bir başkadır. Horonun başkenti Akçaabat ifadesi çok doğrudur. Bizler bu kültürümüzü yaşatmak ve ülkemizin diğer yörelerindeki insanlarla paylaşalım istiyoruz. Turizm bizim bölgemiz için çok önemli. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Sizlerin de katkılarıyla festivalimiz barış ve kardeşlik havası içerisinde geçti. İş birliği halinde bölge turizmini daha da geliştireceğimize benim inancım tamadır" dedi.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ise, Akçaabat'ın sadece köfte ile değil halkoyunlarında da dünya çapında ün yaptığını dile getirerek, "Sizlerin de desteğiyle bu tür festivallerde gençlerimiz farklı kültürleri tanıma ve akabinde kendi kültürümüzü tanıtma imkanı buldu. Akçaabat gerçekten halk danslarının kaynaşma merkezidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 27. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivalinin sponsorlarına plaketlerini Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen takdim etti.

(OK-ÖS-Y)



27.07.2017 13:52:07 TSI

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