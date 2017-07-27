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Körfez'de boş araziler temizleniyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, ilçede kötü görüntüye izin vermiyor. Boş araziler temizlenirken, üzerine de sarı kum dökülerek görsel kirliliğin önüne geçiliyor.

Körfez Belediyesi ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi ve Güney Mahallesi'ndeki boş arazilerin temizliğini gerçekleştirirken, görsel kirliliğin de önüne geçiyor. Mahalle aralarında kötü görünüme sahip alanlar greyderler yardımı ile düzleştirilirken, üzerine sarı kum dökülerek tekrar çalılarla kaplanması engelleniyor. Ekipler bu çalışmayı ilçe genelinde sürdürüyor.

Tütünçiftlik sahil bölgesinde ve Derince sınırındaki çalılık alanlar da otlar biçilirken, atık malzemeler de kaldırılıyor. Körfez Belediyesi yetkilileri, "Körfez'de görsel kirliliğin önüne geçmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle iki ilçenin birleştiği noktadaki çalıların kaldırarak, Körfez'deki sahillerin kötü görünümünü engelliyoruz" ifadelerini kullandı.

(UK-AY)



27.07.2017 13:55:54 TSI

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