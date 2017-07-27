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Toroslar EDAŞ: "Kesinti yaşanmadan enerji ihtiyacını karşıladık"

- Sıcak havanın etkili olduğu 3 Temmuz'daki elektrik tüketimi saatte 928 bin megavata çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı



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ADANA (İHA) - Toroslar EDAŞ'ın, sıcakların etkili olduğu güney ve güneydoğu illerinde önemli bir kesinti yaşanmadan enerji ihtiyacını karşıladığı bildirildi.

Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürdürülüyor. Enerji tüketiminin arttığı yaz aylarında bölgesindeki enerji ihtiyacını karşılayan Toroslar EDAŞ, bakım, onarım ve yatırımların hayata geçmesiyle artan talebe yanıt verdi.

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak havanın etkili olduğu 3 Temmuz'daki elektrik tüketimi saatte 928 bin megavata çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Toroslar EDAŞ bölgesinde yer alan Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay illerinde de tüketim geçen yılın bu dönemine oranla yüzde 30 civarında artış gösterirken sıcak havanın yanı sıra sanayi üretimindeki artış da enerji tüketiminin artmasına neden oldu.

Toroslar EDAŞ, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı son 1 ay içerisinde 62 adet yeni trafo tesisi, 85 adet trafo güç yükseltimi ve 241 adet trafoda bakım işlemi gerçekleştirdi. Temmuz ayının ilk haftalarında sıcaklıklardaki ani artışla birlikte Toroslar EDAŞ'a gelen çağrı sayısı 34 bine yükselmesine rağmen çağrı trafiğinin karşılanmasında herhangi bir sorun yaşanmadı.

(ELF-Y)



27.07.2017 13:56:24 TSI

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