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Ortahisar'dan sokak hayvanlarına barınak



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanlarının barınması ilçenin muhtelif yerlerine barınaklar yerleştirdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediyesi sokak hayvanları için mahallelere barınaklar yerleştiriyor. Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın, barınaklar sayesinde sokak hayvanlarının yazın sıcak kışın ise soğuk iklim şartlarından korunduğunu belirterek, "Belediyemizin Veteriner İşleri Müdürlüğü bugüne kadar sokak hayvanlarını aşılanmasından tutun da beslenmesi ve tedavisine kadar birçok alanda faaliyet yürüttü. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) ile işbirliği yaparak sokak hayvanları için birçok mahalleye barınaklar monte ediyoruz. Bir yıldan beri de ilçemizin değişik mahallelerine sokak hayvanları için barınaklar yerleştirmeye başladık. Bilindiği üzere Osmanlı İmparatorluğu döneminde evlerin dış cephelerinde kuş evleri vardı. Ecdadımız hayvanlara çok büyük değer verirdi. Biz de bu projeyle birlikte hem dinimizin bir gereğini, hem de ecdadımızın bize emanet ettiği geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Sokak hayvanlarımız bu evler sayesinde özellikle kış aylarında soğuktan, yazın da sıcaktan korunacak. Trahayko gibi derneklerimizle işbirliği yaparak ilçemizde sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı mahallelere bu barınakları yerleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(OK-ÖS-Y)



27.07.2017 13:58:48 TSI

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