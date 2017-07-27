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Darıca'da sahne yarenlerin



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'nda sahne alan Darıca Çankırılılar Derneği yöresel oyunları ve türküleriyle şölene renk kattılar.

Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Çankırılılar Dernek Başkanı Harun Şahan' 'Öncelikle bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Darıca Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Çankırılılar Gecesine hoş geldiniz. Çankırılılar Derneği olarak tertip ettiğimiz gecemize katkı sunan herkese teşekkür ediyor, tüm misafirlerimize iyi eğlenceler diliyorum.'' diyerek konuşmasını tamamladı.

Programda bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ise " karlarla kaplı yüce dağlarıyla, yeşilin gökyüzüyle birleştiği Ilgaz dağı ile asker balığıyla, yaylarıyla, zengin termal kaynaklarıyla ve sayısız doğal güzellikleriyle Yarenler Diyarı olan Çankırılı hemşehrilerim hepiniz gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ülkemizin farklı kültürlerinin yaşatılması ve gelecek nesillerine aktarılması ile farklı kültürlerin bu kardeşlik ortamı çerçevesinde tanımasına sizlerle birlikte vesile olmanın büyük mutluluğunu yaşıyor ,hepinize hoş geldiniz diyor, iyi eğlenceler diliyorum'' diyerek katılımcıları selamladı.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları da vererek, "ülkemizin bütün güzelliklerini yaşama ve yaşatma şansını yakaladığımız bu güzel etkinlikle ilçemizde sevginin, kardeşliğin, dostluğun ve muhabbetin oluşmasına vesile olduğumuzu düşünüyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hep birlikte 27 gün boyunca nöbetimizi tuttuk, ama nöbetimiz bitmedi, vatan için, bayrak için, millet için, devlet için her daim yine nöbetteyiz, ama nöbetimizi tutarken, eğlencemizi de yapacağız, düğünümüzü, derneğimizi de gerçekleştireceğiz." diyerek Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasının önemine değindi.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı programa katılımcılar gönüllerince eğlenerek gecenin tadını çıkardılar.

(RFK-Y)



27.07.2017 14:00:40 TSI

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