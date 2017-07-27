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Manisa'nın Sultanlarına Kübalı smaçör



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MANİSA (İHA) - Filede yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden ve şampiyonluk hedefiyle takımı oluşturan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kübalı smaçör Yusleyni Herrera Alvarez ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Alvarez, ligdeki rakiplerine gözdağı verdi ve şampiyonluk için savaşacağını söyledi.

Voleybol Bayanlar 1. Liginin yeni sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kübalı smaçör Yusleyni Herrera Alvarez'i renklerine bağladı. Yapılan sağlık kontrolleri ve efor testini başarıyla geçen oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Kübalı Milli oyuncu, "Manisa Büyükşehir Belediyespor, çok güçlü bir camia. Manisa güzel bir kent ve burada olmaktan çok mutluyum. Şampiyonluğa inanıyorum ve takıma katkı sağlayacağımı düşünüyorum" diye konuştu. Geride kalan sezonlarda en iyi smaçör ve en iyi skorer oyuncu seçilen 1,78 boyundaki milli smaçör, daha önce Brezilya ve Küba'nın çeşitli takımlarında forma giydi.

(SC-Y)



27.07.2017 14:01:48 TSI

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