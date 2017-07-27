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Yasak yerlere asılan afişler tek tek toplandı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:01
Yasak yerlere asılan afişler tek tek toplandı
Yasak yerlere asılan afişler tek tek toplandı

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, yasak yerlere asılan afişleri tek tek topluyor.
Yasak olmasına rağmen şehrin muhtelif yerlerine asılan afişleri toplayan Zabıta yetkilileri, afişleri asan kişi ve kuruluşlar hakkında da yasal işlem yaptılar. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Fethiye, İnönü, Alemdar, Hürriyet, Cumhuriyet ve İstiklal Caddeleri üzerindeki kontrollerde duvarlara, trafolar, elektrik direklerine, panolara, duraklara asılan 85 afiş kaldırılarak kişi ve kurumlar hakkında da yasal işlem yapıldı. Zabıta yetkilileri, yönetmeliğe aykırı olarak yasak yerlere afiş asarak görsel kirlilik oluşturanlara Kabahatler Kanunu'na istinaden 6 bin 989 TL'ye kadar ceza yazıldığını hatırlatarak " İzmit'te belirlenen yerlerin dışında afiş asmak yasak. Şehrin bir çok noktasında afişler için özel yerler var. Kişi ve kurumlar gerekli izinleri aldıktan sonra afişlerini buralara asabilirler" dediler. İzmit Zabıtasının, daha önce uyarılmasına rağmen, trafolara ve kamuya ait alanlara broşür yapıştırdığı tespit edilen bir iş yerine Kabahatler Kanunu'na istinaden 500 TL ceza yazdığı kaydedildi.
(RFK-Y)

27.07.2017 14:02:44 TSI
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