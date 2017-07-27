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İzmit'te 6 araçla sürekli yıkama yapılıyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nce şehrin dört bir yanında her gün 6 araçla sürekli olarak yıkama ve toza karşı ıslama çalışması yapılıyor.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 6 yıkama aracı ve 15 kişilik bir ekip başta İSU'nun alt yapı çalışması yaptığı cadde ve sokaklarda tozlanmaya karşı günde en az 3 kez sulama çalışması yapıyor. Başta Turan Güneş Caddesi olmak üzere şehrin bir çok noktasında bu çalışmanın devam ettiğini söyleyen yetkililer, " İSU tarafından bazı bölgelerde alt yapı çalışması yapılıyor. Çalışma sırasında tozlanma oluyor. İzmit Belediyesi olarak bu durumdan vatandaşların en az şekilde etkilenmeleri için günde en az 3 kez sulama yapıyoruz. Bu çalışmayı inşaat sektörünün yoğun olduğu mahallelerde de gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, ekiplerimiz günlük rutin çalışmalar çerçevesinde başta ana arterler olmak üzere cadde ve sokaklarda tazyikli suyla yıkama çalışması da yapmaktadır" dedi.

(UK-AY)



27.07.2017 14:04:22 TSI

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