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KTÜ'deki yangın kısa sürede söndürüldü



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi'nde meydana gelen örtü yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi kampüsünde temizlik amacı ile yakılan ateşin kuru otlara ulaşması sonucu örtü yangını meydana geldi. Olaya anında müdahale eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Akçaabat Grup Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışma ile İletişim Fakültesine doğru ilerleyen yangın kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle kampüs içinde yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, temizlik amacıyla ateş yakılmaması için vatandaşları uyardı. Kısa süre önce Akçaabat ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde temizlik amacıyla ateş yakılması sonucu yine yangın olayı yaşandığını hatırlatan Gümrükçüoğlu, "İçinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde yakılan her küçük ateş büyük yangın felaketlerine sebep olabilir. Bu nedenle açık alanda temizlik amacı ile kesinlikle ateş yakılmamasını hemşehrilerimden istirham ediyorum" dedi.

(OK-ÖS-Y)



27.07.2017 14:04:46 TSI

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