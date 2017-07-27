ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KTÜ'deki yangın kısa sürede söndürüldü

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:03
KTÜ'deki yangın kısa sürede söndürüldü
KTÜ'deki yangın kısa sürede söndürüldü

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi'nde meydana gelen örtü yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi kampüsünde temizlik amacı ile yakılan ateşin kuru otlara ulaşması sonucu örtü yangını meydana geldi. Olaya anında müdahale eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Akçaabat Grup Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışma ile İletişim Fakültesine doğru ilerleyen yangın kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle kampüs içinde yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü tespit edildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, temizlik amacıyla ateş yakılmaması için vatandaşları uyardı. Kısa süre önce Akçaabat ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde temizlik amacıyla ateş yakılması sonucu yine yangın olayı yaşandığını hatırlatan Gümrükçüoğlu, "İçinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde yakılan her küçük ateş büyük yangın felaketlerine sebep olabilir. Bu nedenle açık alanda temizlik amacı ile kesinlikle ateş yakılmamasını hemşehrilerimden istirham ediyorum" dedi.
(OK-ÖS-Y)

27.07.2017 14:04:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ortahisar'dan sokak hayvanlarına barınak
YEREL

ORTAHİSAR'DAN SOKAK HAYVANLARINA BARINAK
27. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali sponsorlarına plaket verildi
YEREL

27. ULUSLARARASI AKÇAABAT MÜZİK VE HALKOYUNLARI FESTİVALİ SPONSORLARINA PLAKET VERİLDİ
TESOB'un düzenlediği eğitime katılan şoför sayısı 6 bine ulaştı
YEREL

TESOB'UN DÜZENLEDİĞİ EĞİTİME KATILAN ŞOFÖR SAYISI 6 BİNE ULAŞTI
Bu maç çok özel
YEREL

BU MAÇ ÇOK ÖZEL