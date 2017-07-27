YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akçakoca'da mahalle gezisi

Akçakoca'da mahalle gezisi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit'teki mahalle inceleme gezileri Akçakoca Mahallesi'nde devam etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yaklaşık 8 yıl önce başlattığı mahalle inceleme gezisi haftanın 2 günü yapılıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürlerinin katıldığı Akçakoca'daki inceleme gezisinde muhtar Mehmet Şahin de hazır bulundu. Başkan Yardımcısı Yeğnidemir ve beraberindekiler, cadde ve sokakları tek tek dolaşarak eksikleri yerinde tespit ettiler.

Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, İzmit Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, "Mahallemiz en eski mahallerinden ve tarihi yapıların en çok olduğu yer. Birçok tarihi yapı restore edildi. Akçakoca Meydan Projesi ile mahallemizin havası değişti. Buraya gelenler kendilerini Osmanlı döneminde hissediyorlar. Belediye Başkanımız sayesinde mahallemizin değeri arttı" şeklinde konuştu.

(GY-Y



27.07.2017 14:04:54 TSI

NNNN

