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Manisa'da 3 ilçede imar planı toplantısı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:04
Manisa'da 3 ilçede imar planı toplantısı
Manisa'da 3 ilçede imar planı toplantısı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri ile bu ilçelere bağlı 15 mahalleyi kapsayan imar planları düzenlenen toplantıda görüşüldü.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir-Manisa çevre düzeni planına uygun olarak Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri bu ilçelere bağlı 15 mahalleyi (11 adet mülga belde ve 4 adet mülga köy) kapsayan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planları ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Planlama çalışmalarına veri oluşturmak için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nce planlamaya esas olmak üzere hazırlanan kurum görüşleriyle ilgili olarak DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ulus Kotluca ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Türkan Taş Köroğlu yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde il merkezi olan Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin imar planlarını bir an önce tamamlamak için ortak çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, "Bir an önce bu planları hayata geçirip, Manisa'mızda yaşanan sıkıntıları çözmenin çabası içerisindeyiz. Tüm kurumlarla işbirliği ve koordine halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Sarıgöl'ün de imar planları görüşülüyor
Öte yandan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ile Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Türkan Taş Köroğlu'nun katılımıyla Sarıgöl için hazırlanan ve tamamlanma aşamasına gelen Sarıgöl Revizyon İmar Planları görüşüldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hamza İlhan, Sarıgöl Belediyesi İmar Müdürlüğü çalışanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Müdürlüğü çalışanları ile yüklenici firma yetkilileri de hazır bulundu. Toplantıda daha önce yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda güncellenen imar planlarının detayları Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi yetkililerine yüklenici tarafından aktarılırken, kentin ulaşım, otopark, eğitim ve sağlık alanları ile ilgili eksikliklerin giderilmesi için yer seçim kararları getirilirken, konut ve ticaretin gelişme aksları netleştirildi. Yasa ve yönetmelikle kapsamında ve Sarıgöl Belediyesi yetkililerin talepleri doğrultusunda incelenen planlarda istenilen düzenlemelerin yüklenici tarafından düzenleneceği ve konunun Manisa Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclisi'nde değerlendirilmesinin planlandığı belirtildi.
(AY-Y)

27.07.2017 14:06:01 TSI
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