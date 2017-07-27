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Nazilli, Kızılcahamam'da 4 hazırlık maçı yapacak



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - İkinci etap kamp çalışmalarına Kızılcahamam'da başlayan Nazilli Belediyespor, burada dört hazırlık maçı gerçekleştirecek.

Yeni sezon öncesi çalışmalarına aralıksız devam eden Nazilli Belediyespor'un Kızılcahamam'daki rakipleri belli olmaya başladı. Darıca Gençlerbirliği ve Menemen Belediyespor ile hazırlık maçı gerçekleştirecek olan siyah beyazlılarda diğer iki rakibin önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi. Kızılcahamam'da bol bol oksijen depolayan siyah beyazlı takımdaki pozitif hava yüzleri güldürdü. Siyah beyazlıların Kızılcahamam kampı 17 gün sürecek.

(ES-MB-S)



27.07.2017 14:06:59 TSI

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