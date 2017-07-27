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Genel Müdür Coşkun, Yarhasanlar ek hizmet binasını inceledi



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MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Yarhasanlar Ek Hizmet Binası'nda yapılan tadilat çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Hizmet binamız kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine girecek" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'nde tadilatı yapılan ek hizmet binasını inceledi. Genel Müdür Coşkun'a, Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ile Burak Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, MASKİ Akhisar 1. Bölge Şube Müdürü Fatih Tuncer ve yüklenici firma sahibi Hasan Şentepeli eşlik etti.

Manisa'nın simge binalarından biri konumunda bulunan ek hizmet binası modern bir görünüme kavuştu. Binada; dış cephe, içyapı bölgeleri ve dinlenme alanları yenilendi. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için de elektrik tesisatı döşenerek güç artırımına gidildi. Hizmet binasının tüm internet altyapısı da Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapıldı.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, modern bir şekilde yeniden dizayn edilen Yarhasanlar Ek Hizmet Binası'nın Manisa'nın yüz akı olduğunu söyledi. Genel Müdür Coşkun, "Hemşerilerimize daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak için Yarhasanlar'daki Ek Hizmet Binamızı baştan aşağıya yeniledik. Hizmet binamız, son derece modern bir yapıya kavuştu. Kısa süre içerisinde ilgili birimlerimiz ek hizmet binamıza taşınmaya başlayacak. Sürekli gelişim ve ilerleme için attığımız adımlarla Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent konumuna getirmeye devam edeceğiz. Hemşerilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(SC-Y)



27.07.2017 14:07:02 TSI

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