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Manisa BBSK'nın hazırlık maçlarının programı belli oldu



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MANİSA (İHA) - Yeni sezon hazırlıklarına iki gün ara veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 28 Temmuz Cuma günü yeniden Afyon'da toplanıyor. Manisa BBSK'nın hazırlık maçı takvimi de belli olurken, yeşil-beyazlılar 11 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek olan ikinci etap Afyon kampında 5 hazırlık maçı oynayacak.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, iki günlük iznin ardından Cuma günü hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Yeşil-beyazlıların 15 gün sürecek olan ikinci etap kamp döneminde hazırlık maçı oynayacağı rakiplerde belli oldu. Bu süreçte Manisa BBSK, 31 Temmuz'da Anagold Erzincanspor, 3 Ağustos'ta Payasspor, 6 Ağustos'ta Konya Anadolu Selçukluspor, 8 Ağustos'ta Kahramanmaraşspor ve 10 Ağustos'ta da Elaziz Belediyespor ile hazırlık maçları oynayacak. 11 Ağustos Cuma günü sona erecek olan Afyon kampının ardından üç gün izin yapacak olan yeşil-beyazlılar, 14 Ağustos Pazartesi günü ise Manisa'da toplanarak sezon hazırlıklarına Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde devam edecek.



"Hazırlık maçlarına önem veriyoruz"

Afyon'da oynayacakları hazırlık maçlarına önem verdiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, "Takımımız kampın ilk etabında fiziksel ağırlıklı bir hazırlık süreci geçirdi. İkinci etapta ise hazırlık maçlarına odaklı bir süreç geçirecek. Bu maçlar teknik heyetimizin de takımımızın son durumunu görme açısından fayda sağlayacaktır. İnşallah bir sakatlık yaşamadan bu süreci en verimli şekilde tamamlayıp, lig başlayana kadar tam olarak hazır hale gelmek istiyoruz" diye konuştu.

(SC-Y)



27.07.2017 14:16:01 TSI

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