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TÜGVA'nın yaz kampı yoğun ilgi gördü



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Emrah Kızıl

DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır Şubesinin düzenlediği yaz kampı yoğun ilgi gördü.

TÜGVA Diyarbakır şubesince gençlerin ahlaki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yaz kampı yoğun ilgi gördü. Kontenjanın çok üzerinde gerçekleştirilen kamp sonunda Rekabet Kurumu Fen Lisesi Konferans Salonunda öğrencilere başarı belgeleri verildi. TÜGVA Diyarbakır Şube Başkanı Mahmut Yağmur, yaz okulu programı kapsamında gençlerin milli, manevi ve kültürel değerlerinin inşası ve ihyası noktasında bir katkı sunmak istediklerini belirterek, "Programımızın içerisinde hem kültürel hem ahlaki değerlerimiz hem de sportif faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Beklediğimizin çok çok üzerinde bir taleple karşılaştık. Kontenjanlarımızın üzerinde başvuru aldık. 100 kişilik bir kontenjan açmıştık. Talep çok olunca bunu 140'a çıkarttık. Çok büyük bir ilgi vardı Kontenjanlarımızı kapatmamış olsak çok daha büyük bir sayıyla karşılaşmış olacaktık. Öğrenciler sabah okulda derslerini gördükten sonra Seyrantepe Spor Kompleksinde tekvando, badminton, yüzme, masa tenisi gibi bir çok sportif faaliyet gerçekleştirmiş olduk. İki hafta sonra da Sakarya'da bir yaz kampımız olacak. Yaz etkinliklerimizi de bu şekilde sonlandırmış olacağız" dedi.



Sabah ders, öğleden sonra spor

10. sınıf öğrencisi Muhammed Berat Çelik, kamptan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kamp öğrencisi Ravza Aydın her gün farklı bir aktivite yaptıklarını kaydederek, "Memnun kaldım, çok sevdim. Bundan sonra bu tür etkinliklere katılmaya devam edeceğim" ifadelerinde bulundu.

Hayrunisa Çelebi ise kampta çok eğlendiğini aktararak, "Yüzüyoruz, tekvando yapıyoruz, yüzmeyi burada öğrendim. Masa tenisi ve diğer aktiviteleri burada öğrendim" diye konuştu.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program yapılan konuşmalar ve başarı belgelerinin takdiminin ardından sona erdi.

(EK-MP-Y)



27.07.2017 14:16:55 TSI

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