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Yakutiyespor, BAL Ligi için toplu imza attı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:19
Yakutiyespor, BAL Ligi için toplu imza attı
Yakutiyespor, BAL Ligi için toplu imza attı
- Ferhat Mergan: "Erzurum'un gençlerine kapı açıyoruz"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Yakutiyespor Kulübü, BAL ligi için hazırlıklarını sürdürüyor. Lig için kadro oluşturan Yakutiyespor, amatörden gelen futbolcularına TEDAŞ 12 Martspor ile Artvin Spor'dan takviye yaptı. Toplu imza töreni düzenleyen Yakutiyespor Başkanı Ferhat Mergan, "Erzurum gençliğinin önünü açmak, başarının gelebileceğini göstermek amacındayız. Çocuklarımızın önünün açılmasını sportif başarıdan daha fazla önemsiyoruz. Attığımız imzalar, onların geleceğine atılan imzalardı" dedi.
Erzurum futbolunda kurumsallaşmayı sağlayan, alt yapı için önemli yatırımlar yapan Yakutiyespor, önümüzdeki sezon kendini göstereceği BAL Ligine hazırlıklarını sürdürüyor. Amatörde şampiyon olan takımdan Enes Eren,Yusuf Çolkan, Halim Bayram, Muhammet Köşedar, Bülent Dinç, Haktan Köseoğlu, Habip Şimşek, Onur Dursun, Hüseyin Yılmaz, Burak Kütükçü, Oktay Altun,Taha Kayışyapar, Furkan Çimen, Fırat Dinç, Ümitcan Şimşek, Enes Hurşit'in yanına Aras 12 Mart Spordan Ömer Sevimli (Yakutiyespor alt yapı sporcusu),Muhammet Karakaya, Akif Dursun, Arif Korkmaz ile yine altyapıdan Artvin Hopa Spor'a gönderilen Süleyman Aydın BAL Ligi takımını oluşturacaklar.
BAL Ligi futbolcuları için Yakutiyespor, toplu imza töreni düzenledi. Kulüp Başkanı Ferhat Mergan, imza töreninde futbolculara "Bu imzaları biz sizin için atıyoruz, değerlendirin, 1. Lig ve Süper Lige ulaşmak için vitrin yapın. Sportif başarıyı biz sizin için istiyoruz" ifadelerini kullandı. İmza atan futbolcular ise Başkan Mergan'a şampiyonluk sözü verdiler. Yakutiyespor 2016-2017 futbol sezonunu büyükler kategorisini namağlup şampiyon olarak Bölgesel Amatör Ligde Erzurum'u temsil etmeye hak kazanmıştı. Yakutiyespor'un BAL Liginde Kurtulay Öksüz, Muzaffer Aksakal, Emrah Gacır, YAsin Yıldırım, İlyas Turan, Sedi Deniz'den oluşan teknik ekip çalıştıracak.
Mergan, "Gençlerin önünü açmak istiyoruz"
Erzurum futbolunda kurumsallığı yakalayan ender kulüplerden olan Yakutiyespor'un Başkanı ve Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Mergan, Erzurum'dan büyük takımlara ulaşan yola ihtiyaç olduğunu söyledi. Yakutiyespor'un 9 yaşından itibaren çocukları izleyerek futbola kazandırdıklarını ifade eden Mergan, "Alt yapı için ciddi yatırımlarımız oldu. Belediye Başkanımız Ali Korkut'da bu bağlamda bize sürekli destek verdi. Bizim amacımız, kulüpçülük yapmak falan değil. Elbette yaptığınız işte başarıyı ararsınız, bunun ötesinde aradığımız ise Erzurum'un çocuklarının batıya açılmasına zemin hazırlayabilmektir. Futbolun her alanında yer alan biri olarak biliyorum, Anadolu'nun çocukları büyük takımlara ulaşamıyorlar. İşte bizim hedefimiz, bu yolu, köprüyü kurabilmektir. Çok sayıda yetenekli genç için köprü olabildik. Göztepe, Sivasspor, Kasımpaşa gibi birçok büyük kulüp bizden futbolcu aldı. 4 büyüklerin alt yapısına yetenekli çocuklarımızı ulaştırabiliyorsak, yetenekli gençlerimiz batılı kulüplerde yer bulabiliyorsa, bizim için en büyük başarıdır.
BAL Ligi, bu anlamda bizim için önemli. Futbolcularımıza söylüyorum. Başarı kendiniz için. Kendinizi gösterin, yarınlar sizin olsun" şeklinde konuştu.
(ERZ-Y)

27.07.2017 14:21:48 TSI
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