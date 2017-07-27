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Salihli'de yaz kurslarına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 8 branşta açtığı "Yaz Dönemi Kültür Kursları" hem öğretiyor hem de eğlendiriyor.

Salihli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin yaz dönemini daha verimli geçirmeleri amacıyla piyano, resim, el sanatları, keman, ney, kaval, halı dokuma ve seramik olmak üzere toplam 8 branşta açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. Çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere her yaş grubuna yönelik ücretsiz kurslarda, alanlarında uzman eğitmenler ile kursiyerlerin yeteneklerini geliştirerek yeni beceri kazanmaları hedefleniyor. Salihli Belediyesi olarak 7'den 70'e herkese yönelik çeşitli alanlarda kurslar açtıklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkin vatandaşlarımızın yeni beceriler elde etmeleri, kişisel ve sosyal anlamda kendini geliştirmesi için kültürel alanlarda yaz dönemi kursları açıyoruz. Kurslarımız sayesinde çocuklarımız yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştiriyor. Açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. Yaz ve kış döneminde düzenlenen kurslarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

(BA-AY-Y)



27.07.2017 14:26:07 TSI

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