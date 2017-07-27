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Elektrik direğinden kedi kurtarma operasyonu

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:26
Elektrik direğinden kedi kurtarma operasyonu
Elektrik direğinden kedi kurtarma operasyonu

(Fotoğraflı)

Bekir Terzioğlu
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde 7 metre yükseklikteki elektrik direğine çıkan ve saatlerce burada mahsur kalan sokak kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay kırsal kesimde bulunan Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Direğe çıkan kedinin inmediğini fark eden mahalle sakinleri, hemen itfaiye ekibine haber vererek kedinin kurtarılmasını istediler. Ekiplerin kısa süren mücadelesi sonrası kurtardığı kedinin neşesi ise fotoğraf karesine böyle yansıdı. Kedi özgürlüğüne kavuşmasından sonra hızla kaçtı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
(BT)

27.07.2017 14:27:05 TSI
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