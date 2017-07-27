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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Altın kız Gamze Eskişehir'e geldi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:30
Altın kız Gamze Eskişehir'e geldi
Altın kız Gamze Eskişehir'e geldi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Samsun 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda karatede bayanlar 68 kiloda altın madalya kazanan Gamze Keresteci Eskişehir'de karşılandı.
Eskişehir Otobüs Terminali'ne gelen başarılı sporcuyu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy, Gamze'nin antrenörü Sami Togay ile sporcu arkadaşları karşıladı. Keresteci, otobüsten iner inmez antrenörü Togay tarafından madalyası takıldı, boynuna ise Türk Bayrağı asıldı. Sporcuların ise çiçek verdiği Keresteci, Hüseyin Aksoy tarafından da iltifat gördü. Bir fabrikada çalışan Keresteci ise, iltifatlara teşekkür ederek, çocuğunun da kareteye gittiğini ve başarılarını devam ettireceğini işaret etti.
(MSY-AS-Y)

27.07.2017 14:31:53 TSI
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