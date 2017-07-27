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Yeşilyurt'ta ev yangınında maddi hasar meydana geldi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesinde yaşanan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İkizce Mahallesinde tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahallelilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi ile kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti.

Büyümeden kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

(CÖ-SD-Y)



27.07.2017 14:37:15 TSI

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