YEREL HABERLER / BARTIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkmen Spor Kulübü Bartın'da

Türkmen Spor Kulübü Bartın'da



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkmen Spor Kulübü Basketbol Takımı sporcuları Bartın'da 3 günlük kampa girdi.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği ve Bartın Gazeteciler Derneğinin katkılarıyla Bartın'da ağırlanan genç basketbolcuların kamp programının içinde dostluk turnuvası da bulunuyor. Bartın Belediyesi Basketbol Antrenörü Aydın Kükner'in de desteğiyle gerçekleştirilen kamp programında Türkmen basketbolcular, 3 gün boyunca çalışma yapacak. Türkmen Spor Kulübü Başkanı Faik Cemil ve Türkmen Spor Kulübü Antrenörü Faik Namik ile birlikte ilimize gelen takım Bartın ve Karabük'ten basketbol takımları ile dostluk maçı yapacak. Türkmen Spor Kulübü Başkanı Faik Cemil, kamp programı ile ilgili açıklamasında; "Biz Irak'ta Türkmenlerin oluşturduğu basketbol takımıyız. Gençlerimiz Kerkük'te ve Irak'ta basketbol sporu ile uğraşıyorlar. Gençlerimiz arasında Irak Milli Takımında olanlar var. Genç bir takımız. Bartın'da olmaktan mutluyuz" dedi. (AY-

(AY-Y)



27.07.2017 14:42:03 TSI

NNNN

