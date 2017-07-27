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Siirt'te 75 çocuk akademide futbol öğreniyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Uzun yıllar Siirtspor forma altında profesyonel ligde futbol oynayan Şirzat Çoktur, kendi adına açtığı Şirzat Hoca Futbol Akademisi'yle Türk futboluna yeni cevherler yetiştiriyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir spor kompleksinde, Pazartesi-Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere 6 ile 14 yaş arası çocuklara eğitim verildiğini aktaran Çoktur, futbol akademisinin ileriye yönelik büyük umutlar taşıdığını aktardı. 75 çocuğa futbol eğitim verildiğini aktaran Çoktur, "Amacımız çocukların gelişimine katkıda bulunmak, aynı zamanda bir sosyal etkinlik de olan futbola ilgi duyan çocukları bu yetenekle keyfetmeyi sağlamaktır. Bunu yaparken aynı zamanda ilimizin ve ülkemizin futboluna da katkıda bulunuyoruz. Çünkü yetiştirdiğimi çocuklar arasında çok yetenekli cevherler var. Bu çocukların futbol yeteneklerini geliştirecek; futbolun özünde yer alan kardeşlik, centilmenlik ve dayanışma ruhunu keyfetmeyi sağlıyoruz. Ayrıca tüm bu çalışmaları yürütmemde Bilek Spor Kompleksi sahibi Nevaf Bilek'e ve tesis çalışanlarına verdikleri imkandan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

(MND-MP-Y)



27.07.2017 14:43:35 TSI

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