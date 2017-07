YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep'te beyin felci olan çocuklar için tüplü tedavi umudu

Gaziantep'te beyin felci olan çocuklar için tüplü tedavi umudu



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te nöroloji bozukluğu olarak bilinen serebral palsi hastası olan çocuklar gastrostomi tüpü uygulaması ile tedavi ediliyor.

Medical Park hastanesi Çocuk Nöroloji Kliniğinin öncülüğünde Gaziantep'te Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Sedat Işıkay ve Çocuk Cerrahisi bölümü doktoru Uzm. Dr. Serdar Şivye ile serebralpalsili çocuklara gastrostomi tüpü uygulaması ile tedavi yürütülüyor.

Hastalık hakkında bilgi veren Işıkay, "Serebralpalsi(beyin felci) her 1000 canlı doğumda 2-3 çocukta görülen, beyinde kalıcı hasarla karakterize bir hastalıktır. Sebebi anne karnında, doğumda ve doğum sonrası birçok sebebe bağlı olabilmektedir. İlk yaşlarda oturma, yürüme ve konuşma geriliği şeklinde belirti verebileceği gibi el tercihinin iki yaştan önce gelişmesi, anlamsız geceler boyu ağlama, tükürüğünü yutamama, yemek yemeyi reddetme, dilini dışarıya çıkarma, boynunu tutamama şeklinde birçok belirti verebilmektedir. Serebralpalsinin spastik dediğimiz alt tipinde kollarda bacaklarda yoğun sertlik, hareket kısıtlılıkları hastadan hastaya farklı düzeylerde olabilmektedir. Hastaların neredeyse tamamına fizik tedavi önerilmektedir. Serebralpalsili hastaların yüzde 85-90'ında değişik düzeylerde beslenme problemleri olmaktadır. Özellikle ağır serebralpalsili çocuklarda kasılmalara bağlı olarak yeme, çiğneme ve yutma problemleri sıklıkla olmaktadır. Bu çocukların öğünlerini yemeleri 2-5 saat arasında değişmekte ve yeterli kalorileri alamamaktadır. Giderek zayıflamakta ve sıklıkla kendi tükürükleri ve yedikleri gıdalarını akciğerlerine kaçırarak sürekli yoğun bakımlarda yaşamaya mahkum olmaktadırlar" dedi.

Bölgede Medical Park Hastanesi'nde uygulanan yöntem hakkında da bilgi veren Işıkay, "Hastanemizde son olarak Süleyman Özkoyuncu isimli hastaya bu uygulama yapıldı. Özkoyuncu ailesi gastrostomi tüpü sonrası çok mutlu oldular. Hasta bu işlem sonucunda tekrarlayan enfeksiyonlardan kurtuldu" dedi.

Tedavi gören Süleyman Özkoyuncu'nun annesi Hatice ve babası Erol Özkoyuncu ise, uygulamadan memnuniyetini belirterek, doktorlara teşekkür etti. Beslenme problemi yaşayan her serebralpalsi hastasına bu uygulamayı yaptırmaları gerektiğini söyleyen Özkoyunca ailesi, "Oğlumuzun bir öğününün yaklaşık 3-4 saat sürüyordu. Beslenirken sürekli boğulmalar yaşıyordu. Artık çocuğumuza her yemeği yedirebiliyoruz. Epilepsi ilaçlarını kolayca alıp, yutabiliyor" diye konuştu.

27.07.2017 14:44:59 TSI

