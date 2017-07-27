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Gaziantep'in yer altı zenginlikleri kayıt altına alınıyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:44
Gaziantep'in yer altı zenginlikleri kayıt altına alınıyor
Gaziantep'in yer altı zenginlikleri kayıt altına alınıyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde bulunan yer altı kültür varlıklarının envanterini çıkartıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Gaziantep'in sahip olduğu kültürel zenginliklerin yanı sıra yer altı zenginliklerinin de ortaya çıkarılması arzusu ile yaptığı girişimler sonuç vermeye başladı. Bu doğrultuda, GASKİ Göleti civarında yaklaşık 1 km uzunluğunda ölçümü ve belgelenmesi yapılan livas hattını yerinde inceleyerek buranın kurtarılması için gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi. Mimar Zafer Okuducu, kentin yer altı çalışmalarında şuana kadar birçok mağara ve yer altı su yapılarının belgelendiğini ifade etti. Mağaraların genellikle inşaat yapımında kullanılmak üzere açılan taş ocakları olduğunu ancak asıl ilginç olanının ise kasteller ile livaslar olduğunu belirtti. Kamusal kullanıma açık yer altı su yapıları olan kastellerin, ana livaslara, ana livasların da yan yollara bağlanması ile yer altına dağılan bir su şebekesinin oluştuğunu belirten Okuducu, aynı zamanda bazı ailelerin bu livaslardan kuyu açarak evlerine özel su aldıklarını da aktardı.
Okuducu, altı da üstü de kültür olan Gaziantep'te daha yaşanabilir bir kent için çalışmaların titizlikle devam ettiğini kaydetti.
(AKG-SD-Y)

27.07.2017 14:45:57 TSI
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