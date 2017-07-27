Niğde'de trafik kazası: 3 yaralı
(Fotoğraflı)
Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Kayseri-Niğde karayolu üzeri DİTAŞ kavşağında meydana geldi. Adalet K. yönetimindeki 34 PH 9094 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 51 HZ 104 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Adalet K.(48), Emrah K. (21) ve Mustafa G. (6) yaralandı. Kaza yerine giden AFAD ve itfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkararak 112 acil sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
(MB-YE-AÖ-Y)
27.07.2017 14:46:02 TSI
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