Gümüşlük'te festival keman ve akordeonun dansıyla başladı

Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14'üncü Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Kemancı Gilles Apap ve akordeon sanatçısı Myriam Lafargue konseri tarihi Koyunbaba Antik Taş Ocağında, muhteşem bir konserle başladı.

Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından, Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay'ın sanat danışmanlığında, Piyanist Eren Levendoğlu'nun sanat yönetmenliğinde organize edilen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, bu yıl 15 ana konser ve 5 öğrenci konseriyle sanatseverlerle buluşacak. Festivalde genç yeteneklerin ilgi odağı olan 4. Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışması kapsamında da bir final konseri gerçekleşecek.

Klasikten caza 15 konser

Açılış öncesi bir konuşma yapan festivalin sanat danışmanı Piyanist Gülsin Onay, izleyicilere festival ve program hakkında genel bilgi verdi ve festivalin destekçilerine teşekkür etti. Onay, "14.yılda tekrar sizlerle birlikte burada olmaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek başladığı konuşmasında, "çok farklı tarzda, birbirinden güzel konserlerin olacağı bir program hazırladık. Klasikten, caza 15 konserimiz olacak" dedi. Gümüşlük Festival Akademisi kapsamında öğrencilerin vereceği konserlerden de söz eden Onay, "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz, her yıl birbirinden değerli genç yetenekler yetiştiriyoruz, birçoğuna güzel imkanlar sağladık, bursla yurt dışına gönderdik. Genç yetenekleri keşfetmek adına ve hocamızın adını yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz Ahmed Adnan Saygun Piyano Yarışmasının da 4.'sünü gerçekleştireceğiz. Hepinizi genç müzisyenlerimizi desteklemek adına yarışmamıza davet etmek istiyorum. Atatürk'ün açtığı yolda gençlerimizin sağlam temellerle ilerlemesi bizim için kıvanç vesilesidir" dedi.

Bodrum'da olmak güzel

Bodrum'u çok sevdiğini ve önceki yıllarda da Gümüşlük Festivaline katıldığını hatırlatan Fransız Kemancı Gilles Apap, "Çok güzel bir dinleyicisi kitlesi var. Mekan çok güzel ve etkileyici" şeklinde konuştu. Apap, icra ettikleri müziğin klasik formlarında olduğunu ancak kendi emprovizasyonlarıyla, yorumladıklarını sözlerine ekledi.

Gümüşlük'teki tarihi mekanda sahneye çıkan Gilles Apap ve Myriam Lafargue, ilk olarak Fritz Kreisler'in, "Preludium and Allegro" adlı eserini seslendirdiler. Ardından sanatçılar, Maria Theresia von Paradis'in, "Sicilienne" adlı eserine ve Bulgaristan, Fransa, İrlanda ve daha birçok ülkenin geleneksel eserlerine yer verdi. Apap ve Lafargue, konserin ilk yarısını, akordeon sanatçısı Franck Angelis'in, Christoph Willibald Gluck'un "Melodie dell'Orfeo from Orfeo ed Euridice 'Amalgame' adlı eserine yaptığı uyarlamayla sonlandırdılar. Gecenin ikinci yarısı yine Fritz Kreisler'in bir eseriyle başladı. Kreisler'in, Doğu Avrupa'ya özgü Klezmer müziği formlarında bestelediği "Liebesleid" adlı eserini, keman ve akordeona uyarlayan Apap ve Lafargue, bu eserden sonra Arjantinli büyük usta Astor Piazzolla'nın "Escualo" adlı eseriyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Festivalin açılış konserini, Antonio Vivaldi'nin, "Summer - Presto" başlıklı yapıtıyla sonlandıran Apap - Lafargue çifti, bu eserin ardından bir de sürpriz yaptı. Gilles'in keman masterclassına katılan öğrencileri, konserin sonunda sahneye gelerek, sanatçılara katılarak bir eser seslendirdiler.

27.07.2017 14:46:16 TSI

