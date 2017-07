YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milas Ziraat Odası yeni hizmet binasına kavuşuyor

Milas Ziraat Odası yeni hizmet binasına kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 5 yıl önce yapımına başlanan ziraat odasına ait yeni hizmet binasında mutlu sona yaklaşıldı.

Arsa bedeli dahil yaklaşık bir milyon beş yüz bin liraya mal olan Milas Ziraat Odasının yeni hizmet binası, yakın bir süreçte hizmete girmeyi beklerken, Oda Başkanı İsmail Atıcı, Milaslı çiftinin her türlü ihtiyacının karşılanacağı yeni binanın resmi açılışı için gün saydıklarını söyledi.

Yeni hizmet binasında devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Oda Başkanı Atıcı, inşaat temelinin yaklaşık 5 yıl önce atıldığını belirterek; "5 yıldan beri kademeli olarak çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar arsa bedeli hariç harcana maliyet bir milyonu buldu. Geriye kalan eksikler için de yine yaklaşık bir yüz bin lira daha harcanacak. Arsa bedelini de eklediğiniz de yeni hizmet binasının toplam maliyeti 1,5 milyon lirayı bulacak.

Fiziken binanın bir eksiği kalmadı. Şu anda çevre düzenlemesi yapılıyor ancak Milas-Söke Karayolu üzerindeki yerimizin ön tarafında, yöresel ürünlerimizi sergileyebileceğimiz bir showroomun ihalesi yapacağız. Burada zeytin ve zeytinyağımız başta olmak üzere bal ve tarihi Milas halılarının tanıtımı ve sunumu yapılacak. Bugüne kadar her fırsatta dile getirmiştik, Milas'ımızın değerlerini sergileyebileceğimiz bir yerimiz yoktu, binamızın açılışıyla birlikte bu eksikliğimizi de gidermiş olacağız" dedi.

Açılış tarihi, Zeytin Hasat Şenliği

Yeni hizmet binasının resmi açılış tarihini, bu sene 4'ncü kez düzenleyeceğimiz Zeytin Hasat Şenliği'ne denk getirmeyi düşündüklerini belirten Oda Başkanı İsmail Atıcı şöyle devam etti: "Daha önceden görüşmüştük, Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar, binamızın resmi açılışına bizzat katılmak istediğini söylemişti. Umarım o gün kendisi de aramızda olur."

300 kişilik konferans salonu

Yeni hizmet binasında; gübre, tohum, ilaç, tarım alet ve makinalarının satılacağını, bunun yanı sıra da çiftçilerin her türlü resmi işlemlerinin yapılacağını kaydeden Başkan Atıcı; "Yeni hizmet binasında tüm büro işlemleri de burada yapılabilecek. Binamızda, yaklaşık 300 kişilik bir de konferans salonumuz hizmet sunacak. Burada, çiftçimize yönelik her türlü bilgilendirme, eğitim çalışmaları yapılırken, ihtiyaç duyulması halinde ilçedeki diğer kurum ve kuruluşlar da toplum yararına yapılacak her türlü toplantı için burayı kullanabilecekler" dedi.

Eski bina şube olarak hizmet sunacak

Hali hazırda Milas Ziraat Odası'nın hizmet binası olarak kullanılan yerin, şube görevi yapacağını belirten Oda Başkanı Atıcı; "Çiftçilerimiz her türlü resmi işlemini ve tarımsal ihtiyaçlarını oradan da temin edebilecekler. Belki ilk başlarda yeni binayı uzak olarak görebilir ve buraya gelmek istemeyebilirler ancak ilerleyen süreçte çiftçiye her türlü hizmeti yeni binamızda vereceğiz" dedi.

"Alınteri ile ödenen aidatlar, hizmet olarak geri dönüyor"

Yeni hizmet binası için harcanan maliyetin, çiftçilerden alınan aidatlarla karşılandığını söyleyen Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı; "Her ne kadar üye sayımız çok olsa da toplanan aidat miktarlarına bakıldığında bu bina için harcanan emek ve paranın ne denli kıymetli olduğu anlaşılacaktır. Çiftçimizin alınteriyle kazandığı ve ödediği aidatların kuruşunu heba etmeden toplanan paraları kendilerine hizmet olarak geri döndürmeye özen gösteriyoruz. Bugüne kadar Oda yönetimi ve Oda Meclisi olarak bu düşünceye önem verdik. Güzel Türkçemizde, 'eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diye güzel bir söz vardır ya işte bu söz, tam da bizim yapmak istediğimizi ortaya koyuyor" dedi.

(ÇP-MB-Y)



27.07.2017 14:47:15 TSI

NNNN