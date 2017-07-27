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Doğu Karadeniz illeri arasında milletvekili sayısını artıran tek il Ordu oldu



GİRESUN (İHA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandumla kabul edilen anayasa değişikliğiyle 600 olan milletvekili sayısına göre illere dağılım yaptı. Doğu Karadeniz illerinde milletvekili sayısı artan tek il Ordu oldu.

YSK, anayasa değişikliğiyle 550'den 600'e çıkan milletvekili sayısının illere göre dağılımını yeniden belirledi. İllerin son nüfus sayımındaki artışa göre 50 milletvekilinin dağılımı yapıldı. Doğu Karadeniz illerinde 2015 genel seçimlerinden bugüne kadar nüfusu 728 bin 949'dan 750 bin 588'e çıkan Ordu, milletvekili sayısını 5'den 6'ya çıkartırken, Giresun 4, Trabzon 6, Rize 3, Gümüşhane 2 ve Artvin ise 2 milletvekilinde kaldı. 2015 yılındaki son nüfus sayımına göre Giresun nüfusunu 426 bin 686'dan 444 bin 667'ye, Trabzon 768 bin 417'den 779 bin 379'a, Rize 323 bin 979'dan 331 bin 48'e, Gümüşhane 151 bin 449'dan 172 bin 34'e yükseltirken, Artvin'de ise nüfus 168 bin 370'den 168 bin 68'e geriledi.

(AB-Y)



27.07.2017 14:48:48 TSI

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