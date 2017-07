YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çelik, "İki ayda 400'e yakın yaşlımıza evde sosyal destek hizmeti verdik"

Başkan Çelik, "İki ayda 400'e yakın yaşlımıza evde sosyal destek hizmeti verdik"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaşlılarımızın hayır duasını alan Evde Sosyal Destek Hizmeti Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında yaşlılarımıza her türlü hizmeti vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Büyükşehir'in YADES projesiyle yalnız başına yaşamak durumunda olan yaşlılarımıza adeta evlatlık görevi yaptığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, toplumun her kesiminin çok daha huzurlu ve rahat yaşamalarını temin etmek için gece gündüz çalıştıklarını ve ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

İnsan odaklı belediyecilikte Türkiye'ye örnek projeleri uyguladıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, YADES projesinin de bu anlamda önemli hizmetler verdiğini söyledi. YADES Projesiyle Kayseri'de yaşayan 65 yaş ve üzeri yaşlılarımıza evlerinde destek hizmeti verildiğini ifade eden Başkan Çelik, "Yaşlılarımızın mutlu ve huzurlu bir yaşlılık dönemi geçirmesini sağlamak projemizin temel hedefidir. Proje çerçevesinde yaşlılarımızın kişisel temizlik ve bakımları, evlerinin genel temizliği, evlerdeki basit tadilat ve onarım işleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor. Ayrıca ihtiyaç duyan yaşlılarımızın sağlık kuruluşlarına hasta nakil aracı ile ulaştırılmasını sağlıyor ve yine ihtiyaç duyan yaşlılarımıza akülü araç veriyoruz. Bunlarla birlikte yaşlılarımıza yönelik rehberlik, danışmanlık, sosyal ve psikolojik destek hizmeti de sunuyoruz" dedi.

İki aylık sürede yaklaşık 400 yaşlımıza ihtiyaç duydukları hizmetlerin sunulduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, YADES ve benzer projelerle alınan hayır duasının her şeyden değerli olduğunu belirtti ve ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Başkan Çelik, eşi İkbal Çelik ile birlikte zaman zaman YADES kapsamında hizmet alan yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ediyor.

27.07.2017 14:49:33 TSI

