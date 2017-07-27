ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hçyılmaz: "e-ticaret geleceğin ticaret şekli olarak gözüyor"

27 Temmuz 2017 Perşembe, 14:47
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hçyılmaz: "e-ticaret geleceğin ticaret şekli olarak gözüyor"
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hçyılmaz: "e-ticaret geleceğin ticaret şekli olarak gözüyor"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen, N11.Com ve İdeasoft firmalarının da dahil olduğu E-ticaret Zirvesi'nde konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz; "e-ticaret geleceğin ticaret şekli olarak gözüyor" dedi.
KTO Hizmet binası Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz yaptı. Son yıllarda ekonominin bir parçası haline gelen e-ticaretin günlük hayatta etkisini giderek hissettirdiğini ifade eden Başkan Hiçyılmaz, internet kullanıcı sayısı ve buna bağlı olarak e-ticarete olan ilginin giderek arttığını vurguladı. Hiçyılmaz, "1990'lı yılların başından itibaren ekonominin bir parçası haline gelen e-ticaret giderek hayatımızın her alanında etkilerini hissettirmeye başlamıştır. Kısaca e-ticaret olarak adlandırılan 'elektronik ticaret' her türlü mal ve hizmet satışının güvenli olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesidir. Başka bir tanımla e-ticaret insanların internet ortamındaki belirli sistemler üzerinde gerçek ya da sanal ürünlerin para karşılığında satın alınması işlemidir. Türkiye'de internet kullanıcı sayısı ve buna bağlı olarak e-ticarete olan ilgi giderek artmaktadır. Her geçen gün büyüyen hacmiyle Türkiye'de de ticaretin yönünü değiştiren bir hal almaya başlamıştır. Ticaretin şekli elbette değişiyor. Tabi dünya değişiyor ama Türkiye dinamik bir ülke olmasından dolayı değişikliklerimi diğer ülkelere oranla daha da hızlı olmakta. Ama e-ticaret konusunda çok da fazla mesafe kat edebildiğimizi söyleyemiyorum. Çünkü mukayese edildiğinde gelişmiş ülkelerle ülkemizin yapmış olduğu e-ticaret potansiyeline ve ticaret hacmine bakıldığında onlardan çok çok gerilerde olduğumuzu görüyorum. Ama bizim hedefimiz elbette gelişmiş olan ülkeler gibi gelişmek, hatta onları geçerek dünyadaki ilk 10 ekonomi içerisine girmek. Ama bunu yapabilmemiz için kendimizi yenileyebilmemiz gerekiyor, teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Yaptığımız iş ne olursa olsun onun daha iyisini yapma noktasında gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.
Değişen ve gelişen dünyada teknolojinin iyi takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Hiçyılmaz, "Teknolojiyi takip etmezsek, geride kalırsak eğer bir daha yakalamamız mümkün olmayabilir. Teknolojiyi takip etmeliyiz ve dünyada uygulanan yöntemler nelerse onları yapma noktasında gayret göstermeliyiz ki geride kalmayalım. Hangi işi yaparsak yapalım işimizde bir adım öne geçme gayreti içerisinde olalım. Bugün dünya ülkeleri ile ülkemizin e-ticaret hacmini karşılaştırdığımızda; Türkiye'de sanıyorum yüzde 3'ler civarında ama İngiltere gibi ülkelerde bu rakamlar yüzde 10'lara geliyor neredeyse. Bunun da daha kolay alışveriş sistemi haline geldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kayseri Ticaret Odası olarak eğitim programlarına çok önem verdiklerini ifade eden KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Hatta üyelerimizin eğitim programlarına katılımlarında sıkıntı çektiklerini görünce 21 ayrı başlıkta eğitim videoları çektirdik. İnternet sitemize konulması suretiyle oradan üyelerimizin takip etmesi sistemine geçtik. Hangi konuda eğitimi izlediyse üyemiz odamıza geliyor, sınavdan geçiyor, sertifika veriyoruz. Eğitime çok önem veriyoruz. Kim ne işi yaparsa yapsın yaptığı işin en iyisini yaptığını düşünebilir. Ama lütfen böyle düşünmeyin, kendinizi geliştirin, fuarlara katılın ki kendi sektörünüzdeki gelişmeler nedir, ve neyi takip etmeniz gerektiğini oralarda görün. E-ticaret programını da üyelerimiz adına çok önemli buluyorum. Çünkü e-ticaret geleceğin ticaret şekli olarak gözüyor. Daha uygun şartlarda, daha ucuz mal satabilme imkanını da beraberinde getiriyor."
Hiçyılmaz'ın konuşmasının ardından uzmanlar, e-ticaret hakkında katılımcılara bilgiler sundu.
(TB-AÖ-Y)

27.07.2017 14:49:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Çolakbayrakdar yaz kurslarına gelen çocukları ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR YAZ KURSLARINA GELEN ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ
Melikgazi Belediyesi yaz okulu öğrencileri için spor gezisi düzenlendi
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ İÇİN SPOR GEZİSİ DÜZENLENDİ
Kayseri'de Bin 525 Anadolu Mandası Bulunuyor
YEREL

KAYSERİ'DE BİN 525 ANADOLU MANDASI BULUNUYOR
Camlardaki hafif çatlaklar muayenede ağır kusur sayılacak
YEREL

CAMLARDAKİ HAFİF ÇATLAKLAR MUAYENEDE AĞIR KUSUR SAYILACAK
İHA Bölge Müdürleri Talas'ta
YEREL

İHA BÖLGE MÜDÜRLERİ TALAS'TA
Başkan Çelik, &quot;İki ayda 400'e yakın yaşlımıza evde sosyal destek hizmeti verdik&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK, "İKİ AYDA 400'E YAKIN YAŞLIMIZA EVDE SOSYAL DESTEK HİZMETİ VERDİK"
Kayseri Şeker'den 36 milyon sulama avansı
YEREL

KAYSERİ ŞEKER'DEN 36 MİLYON SULAMA AVANSI
Melikgazi Belediyesi Uygulayıcı, Öncü ve Bilinçlendirici
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ UYGULAYICI, ÖNCÜ VE BİLİNÇLENDİRİCİ
Bin 80 öğrenci tercihlerini Melikgazi'de yaptı
YEREL

BİN 80 ÖĞRENCİ TERCİHLERİNİ MELİKGAZİ'DE YAPTI
20 gün by lock kullandığı tespit edildi, 6 yıl hapis cezası aldı
YEREL

20 GÜN BY LOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ, 6 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Saadet Partisinden 'Büyük Kudüs Mitingi'ne çağrı
YEREL

SAADET PARTİSİNDEN 'BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ'NE ÇAĞRI
PKK sanığı sözde kimlik ve fotoğrafı inkar etti
YEREL

PKK SANIĞI SÖZDE KİMLİK VE FOTOĞRAFI İNKAR ETTİ
By lock kullandığını itiraf eden işçiye 6 yıl 3 ay hapis
YEREL

BY LOCK KULLANDIĞINI İTİRAF EDEN İŞÇİYE 6 YIL 3 AY HAPİS
Yamaç Paraşütü ali Dağı Kupası'nda 1. gün sonuçları
YEREL

YAMAÇ PARAŞÜTÜ ALİ DAĞI KUPASI'NDA 1. GÜN SONUÇLARI
Kocasinan Belediyesi'nden kentsel dönüşümde tarihi hamle
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ'NDEN KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TARİHİ HAMLE
Başarılılar Erciyes Üniversitesinden
YEREL

BAŞARILILAR ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDEN
Uzmanından 'Hepatitten' korunmaya yönelik öneriler
YEREL

UZMANINDAN 'HEPATİTTEN' KORUNMAYA YÖNELİK ÖNERİLER
Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI