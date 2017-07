YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hçyılmaz: "e-ticaret geleceğin ticaret şekli olarak gözüyor"

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen, N11.Com ve İdeasoft firmalarının da dahil olduğu E-ticaret Zirvesi'nde konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz; "e-ticaret geleceğin ticaret şekli olarak gözüyor" dedi.

KTO Hizmet binası Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz yaptı. Son yıllarda ekonominin bir parçası haline gelen e-ticaretin günlük hayatta etkisini giderek hissettirdiğini ifade eden Başkan Hiçyılmaz, internet kullanıcı sayısı ve buna bağlı olarak e-ticarete olan ilginin giderek arttığını vurguladı. Hiçyılmaz, "1990'lı yılların başından itibaren ekonominin bir parçası haline gelen e-ticaret giderek hayatımızın her alanında etkilerini hissettirmeye başlamıştır. Kısaca e-ticaret olarak adlandırılan 'elektronik ticaret' her türlü mal ve hizmet satışının güvenli olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesidir. Başka bir tanımla e-ticaret insanların internet ortamındaki belirli sistemler üzerinde gerçek ya da sanal ürünlerin para karşılığında satın alınması işlemidir. Türkiye'de internet kullanıcı sayısı ve buna bağlı olarak e-ticarete olan ilgi giderek artmaktadır. Her geçen gün büyüyen hacmiyle Türkiye'de de ticaretin yönünü değiştiren bir hal almaya başlamıştır. Ticaretin şekli elbette değişiyor. Tabi dünya değişiyor ama Türkiye dinamik bir ülke olmasından dolayı değişikliklerimi diğer ülkelere oranla daha da hızlı olmakta. Ama e-ticaret konusunda çok da fazla mesafe kat edebildiğimizi söyleyemiyorum. Çünkü mukayese edildiğinde gelişmiş ülkelerle ülkemizin yapmış olduğu e-ticaret potansiyeline ve ticaret hacmine bakıldığında onlardan çok çok gerilerde olduğumuzu görüyorum. Ama bizim hedefimiz elbette gelişmiş olan ülkeler gibi gelişmek, hatta onları geçerek dünyadaki ilk 10 ekonomi içerisine girmek. Ama bunu yapabilmemiz için kendimizi yenileyebilmemiz gerekiyor, teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Yaptığımız iş ne olursa olsun onun daha iyisini yapma noktasında gayret göstermemiz gerekiyor" dedi.

Değişen ve gelişen dünyada teknolojinin iyi takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Hiçyılmaz, "Teknolojiyi takip etmezsek, geride kalırsak eğer bir daha yakalamamız mümkün olmayabilir. Teknolojiyi takip etmeliyiz ve dünyada uygulanan yöntemler nelerse onları yapma noktasında gayret göstermeliyiz ki geride kalmayalım. Hangi işi yaparsak yapalım işimizde bir adım öne geçme gayreti içerisinde olalım. Bugün dünya ülkeleri ile ülkemizin e-ticaret hacmini karşılaştırdığımızda; Türkiye'de sanıyorum yüzde 3'ler civarında ama İngiltere gibi ülkelerde bu rakamlar yüzde 10'lara geliyor neredeyse. Bunun da daha kolay alışveriş sistemi haline geldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası olarak eğitim programlarına çok önem verdiklerini ifade eden KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Hatta üyelerimizin eğitim programlarına katılımlarında sıkıntı çektiklerini görünce 21 ayrı başlıkta eğitim videoları çektirdik. İnternet sitemize konulması suretiyle oradan üyelerimizin takip etmesi sistemine geçtik. Hangi konuda eğitimi izlediyse üyemiz odamıza geliyor, sınavdan geçiyor, sertifika veriyoruz. Eğitime çok önem veriyoruz. Kim ne işi yaparsa yapsın yaptığı işin en iyisini yaptığını düşünebilir. Ama lütfen böyle düşünmeyin, kendinizi geliştirin, fuarlara katılın ki kendi sektörünüzdeki gelişmeler nedir, ve neyi takip etmeniz gerektiğini oralarda görün. E-ticaret programını da üyelerimiz adına çok önemli buluyorum. Çünkü e-ticaret geleceğin ticaret şekli olarak gözüyor. Daha uygun şartlarda, daha ucuz mal satabilme imkanını da beraberinde getiriyor."

Hiçyılmaz'ın konuşmasının ardından uzmanlar, e-ticaret hakkında katılımcılara bilgiler sundu.

27.07.2017 14:49:50 TSI

