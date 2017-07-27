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Başkan Doğan, Hamamyolu esnafı ile buluştu

- AK Parti İlçe Başkanı Volkan Doğan:

- "Kalbimize hançer sapladılar"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, uzun süredir yapımı devam eden Hamamyolu Proje inşaatının hakkında bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Hamamyolu esnafıyla görüşme fırsatı bulan Doğan, Hamamyolu Projesini istisnasız kimsenin beğenmediğini vurguladı. Doğan, "Biz siyaset yapma derdinde değiliz. Burada söylediklerimizle siyaset de yapmıyoruz. Esnafın, burada evi olanın, Odunpazarı ilçesinin şikâyet ve sıkıntılarını dile getiriyoruz. Kimse beğenmedi bu işi, bu çok net" diye konuştu.

Esnafla yaptığı görüşmelerde, durumun zannedilenden daha vahim olduğunun ortaya çıktığını da dile getiren Volkan Doğan, Eskişehir'in en önemli cazibe merkezlerinden biri olan Hamamyolu'nda pek çok esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını hatırlattı. Hamamyolu Projesi adı altında yürütülen çalışmaları, 'Şehrin kalbine saplanmış bir hançer' olarak nitelendiren AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, "Bu rezil inşaatın daha bitmeden esnafa ne kadar zarar verdiği ortada. Dükkânını kapatıp gidenler var, kalanların da dayanma gücü kalmadı zaten. Buraya yapılanlar şehrin kalbine bir hançer gibi saplandı. Yazıktır, günahtır" ifadelerinde bulundu.

"Suçlarına ortak arıyorlar"

Ak Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan "Bizim, AK Parti olarak böyle bir çalışmanın altına imza atmayacağımızı herkes biliyor, ama bir takım uydurmalarla sanki bizim onayımız varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor maalesef. Çok açık ifade edeyim ki böyle bir işin altına ne Meclis'te ne de başka bir mecrada imza atmadık, onay vermedik. Kimse çarpıtmalarla kendi suçuna ortak aramasın" dedi.

Bölge esnafının, ağaçların köküne asit döküldüğünü iddia ettiğini de kaydeden Doğan, "Eski bir Hamamyolu esnafı olarak, Hamamyolu'nda esnafımızla konuşunca büyük bir endişeye sahip olduklarını gördüm. Onlara, kimsenin Kurban Bayramı'na 10 gün kala kaldırımları sökmeyeceğini, içlerini rahat tutmaları gerektiğini söyledim. Sayın Kazım Kurt'un yönettiği bir belediye bile bu kadar insafsız olamaz. Eminim Kurban Bayramı'na 10 gün kala böyle bir yanlışa imza atılmaz" diye konuştu.

(AS-Y)



27.07.2017 15:00:53 TSI

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