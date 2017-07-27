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Van Büyükşehir Belediyesi yıllardır süren susuzluğa son verdi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu bulunmayan Başkale'nin Böğrüpek Mahallesi'ni yaptığı sondaj çalışması ile suya kavuşturdu.

Tarımsal İşler Daire Başkanlığına bağlı Bitkisel ve Hayvansal Üretimi Geliştirme Şube Müdürlüğü, hayvan içme suyu bulunmayan mahallelere kurduğu sondajlarla çözüm sunuyor. Bu kapsamda İran sınırında bulunan 250 haneli Böğrüpek Mahallesi'nde yapılan sondaj çalışması tamamlandı. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu 2 bin 500 nüfuslu mahalle, hayvan içme suyuna kavuştu. Dualar eşliğinde ilk kez su ile buluşan mahalle sakinleri, sevinçlerini bir birlerini ıslatarak kutladılar.

Bölgenin en büyük mahallelerinden biri olan Böğrüpek'te yapımı tamamlanan sondaj kuyusunun elektrik ihtiyacı da kurulan güneş panellerinden karşılanacak. Ayrıca 5 kilometrelik alanda da ağaçlandırma çalışması yapan ekipler, hayvan içme suyu bulunmayan diğer köylerde de benzer çalışmalar yürütüyor.

Böğrüpek'te ikinci denemede suya ulaştıklarını belirten yetkililer, yeni sondaj çalışmaları kapsamında 12 köyde çalışmalara başlandığını kaydetti.

Mahallelerinde yıllardır susuzluk nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Böğrüpek Mahalle Muhtarı Senar Uğurlu, sudan dolayı mahallerinin refah seviyesinin artacağını ve göçlerin de son bulacağını söyledi. Uğurlu, "Köyümüzün yaklaşık 7-8 kilometre dışında otlattığımız hayvanlarımızı sulamak için tekrar köye dönüyorduk. Bu dönüş yolunda hayvanlarımız zayıflıyor güçsüz düşüyor, sonunda telef oluyordu. Bu durum köylüyü büyük sıkıntıya sokuyordu. Özellikle ilkbahar aylarının gelmesi ile herkes yeni doğan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satmak zorunda kalıyordu. Bunun nedeni yeni doğan hayvanların susuzluktan daha çok etkileniyor olmasıydı. Büyükşehir Belediyemiz, çağrılarımıza cevap vererek köyümüzde sondaj çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar sonunda bütün hayvanlarımıza yetecek miktarda suya ulaşıldı. Artık hayvanlarımız suyunu, otladığı alanda bulunan sıvatlardan içiyor. Köyümüzde 15 bin küçükbaş ve 800 büyükbaş hayvanımız var. İnanıyorum ki bu sayı kısa süre içerisinde katlanarak artacaktır. Bu sayede köyümüzün refah seviyesi artacak ve göçler de son bulacaktır. Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese tüm köylüler adına teşekkür ediyorum. Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun" dedi.

Yapılan sondaj çalışmasının ardından sıvatlara ilk defa su verilmesi ile sevinç çığlıkları atarak eğlenen köylüler, daha sonra kurban kesti.

(MSA-Y)



27.07.2017 15:02:01 TSI

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