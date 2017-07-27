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Şehit Binbaşı Kulaksız için mevlit okutuldu



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız için mevlit okutuldu.

Malazgirt 1071 Alparslan Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programına Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akpınar, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlidin okutulmasının ardından İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü tarafından Şehit Binbaşı Kulaksız, 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve diğer tüm şehitler için dua yapıldı.

Mevlidin ardından açıklamada bulunan Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, "Şehit Binbaşımız Arslan Kulaksız'ı unutmamız mümkün değil. Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına ise sabırlar diliyorum. Şehidimizin, şahadetinin ikinci yıldönümünde kendisini rahmetle anıyoruz. Ayrıca ülkemizde yaşanan darbe girişiminde yaşamını yitiren 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve tüm şehitlerimiz için düzenlediğimiz mevlid-i şerif programı dolayısıyla buraya gelen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Allah tüm şehitlerimizin şefaatine bizleri de nail eder inşallah" dedi.

(VE-MSA-Y)



27.07.2017 15:05:34 TSI

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