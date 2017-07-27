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GUSAD ve GİAD başkanları un sıkıntısını bakan yardımcısına anlattı



(Fotoğraflı)



Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Başkanı Erhan Özmen ile Şırnak Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Nihat Bilişik Ekonomi Bakan yardımcısı Fatih Metin'i makamında ziyaret ederek ihracatçıların sorunlarını dile getirdi.

GUSAD Başkanı Erhan Özmen ve GİAD Başkanı Nihat Bilişik Silopi ilçesinde un ihracatında yaşanan sıkıntıları dile getirmek üzere Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i makamında ziyaret etti. Silopi gümrüğünde un ihracatçıların yaşadıkları sorun ve sıkıntılarını dile getiren dernek üyeleri, bakan yardımcısından bir çözüm bulunmasını istedi.

(AYZ-MP-Y)



27.07.2017 15:05:46 TSI

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