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Biga Belediyesi araç filosu büyüyor



(Fotoğraflı)



Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga Belediyesi araç filosunu büyüterek, 4 adet aracı daha bünyesine kattı.

Son olarak 1 adet lastikli ekskavatör, 1 adet minibüs, 2 adet hafif ticari araç Biga Belediyesi araç filosuna dahil edildi. Son 3 yılda Biga Belediyesi araç filosuna toplam 30 araç kazandırıldı.

Biga Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen araçların teslim töreninde dualar okunup, kurban kesildi. Törende konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Biga'mız için iş üretmeye devam ediyoruz. İşlerimizi yetiştirebilmek ve kentlimize daha iyi koşullarda hizmet verebilmek için araç filomuzu da büyütmeye devam ediyoruz. Son 3 yılda 30 araç kazandırdık belediyemize. Dolayısıyla Biga halkının kazancı bu. Borçlu belediye eleştirilerini yapanların ne denli art niyetli olduklarını gösteren bir durum bu. Bugün de 1 iş makinesi ve 3 araç daha eklendi filomuza. Borcunu ödeyemez durumda olan belediye iş makinesi alabilir mi! Biz Bigalı hemşehrilerimiz için daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye devam edeceğiz. Masa başından bizi yerenlere değil, gerçekten eleştiri getirenleri ciddiye almaya; Biga için her zaman daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu araçların Biga'mıza ve Biga Belediyesi'ne hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(UYC-UGR)



27.07.2017 15:07:24 TSI

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