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Muhtarlara internet eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Habitat Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türk Telekom Grubu'nun hayata geçirdiği İnternetle Hayat Kolay projesi kapsamında Habitat Derneği Karadeniz Bölgesi Saha Koordinatörü Ahmet Abalı koordinatörlüğünde Bartın İli Muhtarlar Derneği'nde internet eğitimi verildi.

Bartın İli Muhtarlar Derneği Başkanı Reşat Günay ve derneğe üye muhtarların hazır bulunduğu eğitimde e-devlet, hastane randevu alma, resmi kurum sitelerinde işlem yapma ve sosyal medya gibi konularda bilgiler verildi.

Eğitim öncesi proje ile ilgili muhtarları bilgilendiren Habitat Derneği (Habitat) Karadeniz Bölgesi Saha Koordinatörü Ahmet Abalı, "İnternet üzerinde sunulan kamu hizmetleri ve özel hizmetler dünyada ve Türkiye'de birçok kişinin hayatını kolaylaştırıyor. Ülkemizde İnternet kullanımı hızla artıyor ancak hala herkes bu teknolojiden eşit ölçüde yararlanamıyor. Bu nedenle Türkiye'de internet okuryazarlığı oranının arttırılmasını, kamu ve özel sektörün sunduğu e-hizmetlerin kullanımı için kapasite gelişimi desteği, yeni medya araçlarının bilinçli kullanımı konusunda farkındalık sağlaması, internetin güvenli kullanımı hakkında bilincin artmasını hedefliyor" dedi.

Abalı "Bu amaçlar doğrultusunda eğitimler veriyoruz. Bugün de Bartın Muhtarlar Derneğinde sizlere yönelik eğitim gerçekleştiriyoruz. Amacımız hem muhtarlarımızın eksiklerinizi gidermek hem de muhtarlarımız üzerinden köylere ulaşarak oradaki vatandaşlarımızın da internetten eşit ölçüde yararlanmaları için onlara fırsat sunmak. Eğitimlerimiz tamamen ücretsiz gerçekleşiyor ve katılımcılara da katılım belgesi veriyoruz. Bugün bize bu imkanı sunan ve eğitimler için görüştüğümüzde bizi çok sıcak karşılayan Muhtarlar Derneği Başkanımız Reşat Günay'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(AY-Y)



27.07.2017 15:07:43 TSI

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