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SGM'de bin 750 öğrenci Kur'an öğreniyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:06
SGM'de bin 750 öğrenci Kur'an öğreniyor
SGM'de bin 750 öğrenci Kur'an öğreniyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) yaz kurslarında gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi dersi yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor. Bin 750 öğrencinin yer aldığı eğitimlerde dersler, çeşitli etkinliklerle de zenginleştiriliyor.
Sosyal Gelişim Merkezi Yaz Kursu eğitimleri devam ediyor. Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi dersi hocası Sinem Deribaş, "Bu yıl Kur'an-ı Kerim derslerimize ilgi oldukça yoğun oldu. Dersimizde bin 750 öğrencimiz var. Bu ilgiden çok memnun kaldık. Göstermiş olduğu ilgiden dolayı tüm SGM'li ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Sinem Deribaş, "Kur'an-ı Kerim derslerine ilgi yoğun olunca etkinliklerimizle bu yılı süslemek istedik ve 'Haftanın Ayeti' adıyla başlattığımız etkinlikte çocuklarımızın her hafta bir ayet öğrenmesine katkı sağlayacak bir etkinliğe imza attık. Bu gibi etkinliklerle çocuklarımıza Kuran-ı Kerim'i sevdirerek kutsal kitabımızı daha rahat öğrenmelerini amaçlıyoruz" diye konuştu.
(BCT-RFK-Y)

27.07.2017 15:07:53 TSI
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