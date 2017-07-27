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Kazım Baykal mezarı başında anıldı



(Fotoğraflı)



İdris Altun

BURSA (İHA) - Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği kurucusu Kazım Baykal mezarı başında anıldı

Vecdi Kalyoncuoğlu ile 1946 yılında Eski Eserleri Sevenler Derneği'ni kuran Kazım Baykal ölüm sene-i devriyesinde ailesi ve sevenleri tarafından Emir Sultan Kabristanı'ndaki mezarı başında anıldı. Çocukları Bumin Baykal, Şükriye Baykal, Nilüfer Baykal'ın yanı sıra sevenlerinin de iştirak ettiği anma töreninde, konuşmalar yapılıp dualar edildi. Bursa'daki 130'dan fazla tarihi eserin restore edilmesine öncülük eden Baykal, restorasyonculuğunun yanı sıra öğretmenliğiyle de Bursa'nın sevilen isimlerindendi.

Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Başkanı Mimar Zafer Ünver, Kazım Baykal'ın eski eserlerin onarılması ve korunması için büyük gayret sarf ettiğini hatırlatarak, "Kazım Baykal hocamız, Bursa'daki bazı arkadaşlarıyla birlikte kurumumuzu kurmuş ve Bursa'daki tarihi eserlerin korunmasında büyük emek sarf etmiştir" dedi.

Kazım Baykal Bursa Erkek Lisesi'nde felsefe, mantık ve psikoloji öğretmenliği yaptı. Bursa'daki 130'dan fazla tarihi eserin kurtarılmasında büyük emek sarf eden Baykal'ın tarihi eserlerle alakalı birçok kitabı bulunuyor. Yazdığı 'Bursa ve Anıtları' adlı eseri, bugün hala Bursa'daki tarihi eserler üzerine yazılmış en hacimli kitap olarak biliniyor.

(İA-UGR)



27.07.2017 15:08:08 TSI

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